◆カーリング日本選手権 最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子決勝が行われ、北海道銀行はＳＣ軽井沢クに６―７で敗れた。最終エンドにミスが重なりまさかの３失点で大逆転負け。スキップの仁平美来は「決勝で勝たないと意味がない。力不足」と泣き崩れた。直近２大会連続で準Ｖとあと一歩届かなかった頂点を目指したが、またも準優勝となった。

２点リードで迎えた先攻の最終エンド。仁平の２投を残し、ハウス中央には相手のストーンが２つ残された。２失点にとどめればエキストラＥに突入し、有利な後攻でチャンスは十分。１投目は自身のガードに阻まれ、直後に相手に強いガードを作られてしまった。「絶対決めてやる」と自身のガードを使ってどちらかの石をはじこうと狙った２投目。ガードストーンの左を抜け仁平は顔を覆ってしゃがみ込んだ。相手の最終投はナンバー１となり、一挙３失点で大逆転負けが決まり司令塔は泣き崩れた。取材エリアでもチームメートとともに涙が止まらず「チーム全員で一から見直して、頑張ってきての準優勝。準備はしてきたつもりだが、まだ足りなかった。本当に悔しい気持ちでいっぱい」と３年連続準優勝の思いを語った。

３０年フランス・アルプス地域五輪での金メダル獲得を目指すチーム。「日本選手権で全勝して、圧勝して勝ちきれるようなチームになっていきたい」と国内では無敵のチームとなり、世界のトップを狙っていく。今後は日本選手権３連覇、世界選手権出場をターゲットととし、飛躍を図る。