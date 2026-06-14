女子プレーオフのSC軽井沢ク戦前にファンの声援に手を上げてこたえる北海道銀行の左から田畑百葉、中島未琴、山本冴、仁平美来（カメラ・松末　守司）

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◆カーリング日本選手権　最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

　女子決勝が行われ、北海道銀行はＳＣ軽井沢クに６―７で敗れた。最終エンドにミスが重なりまさかの３失点で大逆転負け。スキップの仁平美来は「決勝で勝たないと意味がない。力不足」と泣き崩れた。直近２大会連続で準Ｖとあと一歩届かなかった頂点を目指したが、またも準優勝となった。

　２点リードで迎えた先攻の最終エンド。仁平の２投を残し、ハウス中央には相手のストーンが２つ残された。２失点にとどめればエキストラＥに突入し、有利な後攻でチャンスは十分。１投目は自身のガードに阻まれ、直後に相手に強いガードを作られてしまった。「絶対決めてやる」と自身のガードを使ってどちらかの石をはじこうと狙った２投目。ガードストーンの左を抜け仁平は顔を覆ってしゃがみ込んだ。相手の最終投はナンバー１となり、一挙３失点で大逆転負けが決まり司令塔は泣き崩れた。取材エリアでもチームメートとともに涙が止まらず「チーム全員で一から見直して、頑張ってきての準優勝。準備はしてきたつもりだが、まだ足りなかった。本当に悔しい気持ちでいっぱい」と３年連続準優勝の思いを語った。

　３０年フランス・アルプス地域五輪での金メダル獲得を目指すチーム。「日本選手権で全勝して、圧勝して勝ちきれるようなチームになっていきたい」と国内では無敵のチームとなり、世界のトップを狙っていく。今後は日本選手権３連覇、世界選手権出場をターゲットととし、飛躍を図る。