若手成長株の歌舞伎俳優・市川男寅（おとら、３０）の注目度が高まっている。現在、東京・サンパール荒川大ホールで歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（２０日千秋楽）が上演中。男寅は、「―忠臣蔵」が始まる前の「解説 歌舞伎のみかた」を担当している。歌舞伎初心者に向けたナビゲーター役。注目の若手が担当することが多く、意外な素顔が分かるのでこのコーナーを楽しみにしている。男寅に少し話を聞いてみた。

「毎回、思わぬところで拍手がきたり、予想しないリアクションをいただくので、新鮮さと驚きの連続です」。今回は特に伝統芸能を説明する上で、随所に「いま」が盛り込まれていたのが興味深い。女形がスマホを巧みに操作してみせたり、ＡＩツール“チャッピー”を思わせる“オチャッピー”なるものを大画面に登場させ、今回の上演演目を問いかけてみたり。自分が見たのは９日だったが、中高生たちも興味津々で見入っているのが分かった。「いまは忠臣蔵を知っているということが、当たり前ではなくなっています。それだけに現代的な言葉で伝えた方がいいのではと思いました。ＡＩの部分は（制作の）国立劇場さんから最初に提案いただきました」といい、「僕たちは歌舞伎が生活の中心にありますが、多くの方は決してそうではありません」と分かりやすさにこだわった。

忠臣蔵の中でも、今回上演されているのは５段目、６段目。おなじみの殿中刃傷事件や討ち入りの場面が出てくるわけではない。主君のあだ討ちに参加できない浪士・早野勘平（中村芝翫・橋之助のＷキャスト）と、その妻・おかる（片岡孝太郎）の苦悩と悲劇を軸にしたサイドストーリーだ。もし、いきなり作品が始まっていれば、歌舞伎初心者には分かりにくいだろう。男寅が工夫した主な部分を以下に紹介してみる。

☆仮名手本忠臣蔵→今でいえば「鬼滅の刃」「スター・ウォーズ」「ハリー・ポッター」といったところでしょうか

☆吉良上野介→典型的なパワハラ上司

☆刃傷→一発レッドカード、退場

☆赤穂藩取り潰し→勤めていた会社が突然倒産、社員はクビに

☆勘平とおかるの密会→クラス全員を巻き込む大ゲンカの最中にカップル２人だけ抜け出して、屋上でＢｅＲｅａｌ（Ｚ世代に人気のＳＮＳ）を撮って、イチャイチャしていたような感じ

細々と専門的な一切避け、男寅は自分の言葉で思い切った表現を心見て試みている。作品の隅々までしっかり理解できていなければ出来ないことだ。「僕は極度の心配性タイプなんですが、毎回違ったリアクションにどこまで対応できているか。課題は多いです」と謙虚な言葉が続くが、なかなかどうして。

過去に印象深かったものとして、肩甲骨を寄せ、難しい脚の動きを実演し“女形の基本姿勢”を伝えようとした坂東新悟（２０１６年）、洋楽を流し、ジーンズ姿で登場した中村虎之介（２３年）などが思い出される。男寅も「歌舞伎のみかた」に新たな記憶を刻んでくれることになりそうだ。（内野 小百美）

◇市川 男寅（いちかわ・おとら） １９９５年１２月２７日、東京都生まれ。３０歳。市川男女蔵の長男。祖父は４代目市川左團次。２００３年５月、７代目市川男寅を襲名し、初舞台。今年１月の浅草新春歌舞伎では「梶原平三誉石切」で俣野五郎景久、「傾城反魂香」で土佐修理之助を演じ、注目された。慶大総合政策学部卒。世界遺産検定一級を持ち、Ｊリーグ・川崎フロンターレのサポーターでもある異色の歌舞伎俳優。屋号は滝野屋。