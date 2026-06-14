女優・沢井美優が13日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演されている「美少女戦士セーラームーン ―Shining Theater Shinagawa Tokyo―」を観劇した際に撮影した原作者や出演女優との写真をアップした。



【写真】衝撃の透明感 オーラすごっ！懐かしい美少女戦士集結

「先日のセーラームーン観劇投稿に たくさんの反応をありがとうございました」と記した沢井。5日には美少女戦士たちとタキシード仮面ら出演者をバックにポーズを決める姿を投稿し、「目の前に広がるセーラームーンの世界への感動はもちろんですが、 実写版でセーラームーンを演じていた当時の記憶が一気によみがえってきて…。」とつづっていた。



沢井は2003年にTBS系で放送された実写版で、セーラームーン(月野うさぎ)役を演じている。25年10月にはセーラーマーズを演じた女優の北川景子をはじめ、泉里香、安座間美優、小松彩夏ら当時の出演メンバーによる絆が伝わる集合ショットも公開している。



ファンからの反響に「改めて、作品が今もたくさんの方に愛され続けていることを感じて、とても嬉しくなりました」の言葉とともに、原作者の武内直子氏と会えたことも報告。武内氏は「HUNTER×HUNTER」や「幽☆遊☆白書」などで知られる冨樫義博氏を夫に持つ人気漫画家夫婦でもある。



「さらにリナちゃんとも @rina_koyama_box」と続け、「Team Gold Moon」でスーパーセーラームーン(月野うさぎ)役を演じている女優・小山璃奈との2ショットもアップ。「可愛くてキラキラしていて こうして新しい世代へと受け継がれていくセーラームーンの世界に 改めて胸が熱くなりました」と思いをつづった。



30年を超えて愛される人気シリーズに、「今でもセーラームーンのイメージを重ねてくださるお言葉をいただくことがあり 少し照れくさくもありながら… とても幸せな気持ちになります」と改めて言及。「時を越えて こうして作品を愛してくださる皆様と繋がれること 作品を通して生まれたご縁に改めて感謝です」と感慨深げに言葉を紡ぐ。



「今度はシルバーチームも観に行きたいな」とモデルで女優・山口夢菜がスーパーセーラームーン役を務める「Team Silver Moon」の公演を訪れることにも意欲をのぞかせる。「これからも皆さんと一緒に 大切なセーラームーンの世界を想いながら たくさんの笑顔と幸せが続いていきますように」と最後まで“セーラームーン”愛を感じさせた。



沢井は1987年生まれ、神奈川県出身。2022年にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行と結婚。24年に第1子誕生を報告している。



（よろず～ニュース編集部）