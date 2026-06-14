FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW上田綺世選手が日本時間15日のオランダ戦へ向け前日練習を行い、意気込みを語りました。

FWの軸として期待される上田選手。「コンディションもいいですし、万全の準備ができた」とグループステージ初戦に向けて充実ぶりをうかがわせます。

今季はオランダリーグで25ゴールを挙げリーグ得点王を獲得。そのオランダとの対戦へ特別な思いがあるか問われましたが、「特にそこまでそういう思いは僕にはない」と意識せず。「チームの優勝に貢献できたらいいと思っていますし、そのために初戦でチームのために戦いたい」と意気込みました。

4年前のカタール大会では出場1試合にとどまりゴールを挙げられず。しかしその後、2025年10月のブラジル戦では決勝ゴールを決めて歴史的勝利に貢献するなど、大きな成長を果たしました。

「自分の立場で今度はチームの力になれると思っている。その自信を付けてきた4年間だったのでそれをぶつけたい」と力強く語った上田選手。日本にとっての今大会開幕戦、オランダとの試合は日本時間15日午前5時キックオフです。