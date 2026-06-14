初期研修医となった駒木爽氏の同期の中で、群を抜いて優秀だった「杉ちゃん」。周囲の期待を背負い、激務の循環器内科で連日夜中まで働く彼女は、すでに医師としての風格を漂わせていた。だが、そんな彼女が突然、病院から姿を消す。いつも一番早い彼女のデスクに鞄はなく、携帯にも一切応答がないという。彼女に何が？

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現在は精神科医である駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の1回目／続きを読む）



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優秀な同期

医学生は医学部を卒業すると、まず初期研修医として2年間、特定の専門科を絞らず、内科・外科・救急・小児科・産婦人科など主要な診療科をローテーション（回遊）して医師としての基本を勉強する。

初期研修医が勤務するのは、国から「臨床研修病院」として指定された病院に限られる。私が選択したのはN県にある市中病院で、さまざまな医大から集まった10名の同期たちと研修医寮に住み込み、医療現場で働くことになった。

10名の同期の中で、群を抜いて頭の回転が早く、医師としての技量が高かったのが杉野舞さんだった。ふだんは小柄でニコニコしているのだが、白衣を身につけると人が変わったように目つきが鋭さを増す。真面目で努力家であり、どの診療科に行っても「将来うちの科に来ない？」とスカウトされた。

一緒に救急当直中のこと。既往症を持つ重症感染症患者の対応において、私が組み合わせの悪い抗菌薬を選択してしまった。彼女は自分の患者の対応中にもかかわらず、「その薬、使わないほうがいいよ」とさりげなくアドバイスをくれた。

私の担当患者のカルテまで把握していたのだ。医者になってからの期間は同じなのに大きな実力差を見せつけられた。

医師として優秀なだけでなく、性格も明るく人懐っこいため、同期の研修医みんなから「杉ちゃん」と呼ばれ慕われていた。自他ともに認める陰キャで集団行動が苦手な私を、同期との飲み会にわざわざ誘ってくれるのも杉ちゃんだった。

初期研修の最後の半年ほどは、希望する科を自由に選べる選択期間だ。多くの研修医はこの期間を専攻しようと考えている診療科での研修に当て、後期研修へのスムーズな移行を目指す。

私は「外科」を選択した。強い意志があったわけではなかったが、薬の力ではなく、自分の手で病気を治せることに魅力を感じたのだった。

杉ちゃんが選んだのは「循環器内科」だった。彼女は最初から「循環器内科」で働くという明確な意志を持ち、その目標に向かって日々を積み重ねていた。

彼女はほぼ毎日「夜中まで」病院にいた

循環器内科は忙しさ、プレッシャーともにトップクラスの診療科だ。ほかの初期研修医が18時や19時に帰宅する中、杉ちゃんはほぼ毎日、夜中まで病院にいた。

研修医のほとんどは指示のない限り休日に病院に行くことはない。ところが、彼女は自分の担当患者の責任を負うがごとく休みなく病院に足を運んだ。初期研修医でありながら、すでに医師としての責任感を背負っていたのだ。外科で暗中模索状態の私の耳にも「杉野はスゴイ」「もう一人前だ」という噂が入ってきた。

「病院に来てないらしいぞ」

研修医2年目の後半に入ると、循環器内科で忙しく働く杉ちゃんと会う機会はめっきり減った。外科で働く私も毎日必死だった。たまに病棟の廊下ですれ違う彼女は、変わらぬ笑顔で手を振ってくれた。

ある日、いつも一番早く出勤している彼女のデスクに鞄がないことに気づいた。珍しいこともあるものだ。そう思いながら午前の研修を終え、昼休憩で研修医室に戻ると、同期が心配顔で話しかけてきた。

「杉野、病院に来てないらしいぞ。しかも携帯にも出ないって」

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（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））