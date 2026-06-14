「日本にとって最大のチャンス。少なくとも…」英メディアがガチ予想したスコアは？“88年無敗”のオランダ撃破なるか【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米W杯のグループステージ初戦で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで相まみえる。これまでの対戦成績は１分２敗。現在FIFAランキング18位の森保ジャパンは、８位の難敵を初めて倒し、幸先の良いスタートを切りたいところだ。
注目の初戦を前に各メディアがプレビューを展開しており、イギリスの『Spots Mole』も特集記事を掲載。森保ジャパンを次のように紹介した。
「最も注目される欠場選手は、足の怪我から回復できず代表引退を表明したキャプテンの遠藤航だ。また、活きの良いウインガー三笘薫も欠場を余儀なくされた。
後者の不在により、森保監督は１トップの上田綺世の背後で、久保建英と伊東純也をサポート役として起用するだろう。このトリオは予選で計33回の得点関与を記録している。39歳のサイドバック長友佑都は、アジア人選手として初めて５大会連続のW杯出場を果たす可能性がある」
同メディアはその上で「日本はオランダに１度も勝利したことがない。オランダがW杯の初戦で敗れたのは1938年が最後だが、今回は日本にとって最大のチャンスかもしれない」と伝えた一方で、スコアは２−２と予想。こう締め括った。
「Spots MoleのW杯2026ベッティングガイドではオランイェの方が、上位にランクされているかもしれない。ただ、サムライブルーは洗練された攻撃陣を擁しており、少なくとも１ポイントは獲得するはずだ」
勝点１は最低ライン。W杯初戦においては、88年無敗のオレンジ軍団に黒星をつけられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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注目の初戦を前に各メディアがプレビューを展開しており、イギリスの『Spots Mole』も特集記事を掲載。森保ジャパンを次のように紹介した。
後者の不在により、森保監督は１トップの上田綺世の背後で、久保建英と伊東純也をサポート役として起用するだろう。このトリオは予選で計33回の得点関与を記録している。39歳のサイドバック長友佑都は、アジア人選手として初めて５大会連続のW杯出場を果たす可能性がある」
同メディアはその上で「日本はオランダに１度も勝利したことがない。オランダがW杯の初戦で敗れたのは1938年が最後だが、今回は日本にとって最大のチャンスかもしれない」と伝えた一方で、スコアは２−２と予想。こう締め括った。
「Spots MoleのW杯2026ベッティングガイドではオランイェの方が、上位にランクされているかもしれない。ただ、サムライブルーは洗練された攻撃陣を擁しており、少なくとも１ポイントは獲得するはずだ」
勝点１は最低ライン。W杯初戦においては、88年無敗のオレンジ軍団に黒星をつけられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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