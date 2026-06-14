Ｗ杯のブレイク候補！「圧倒的なスピードでトルコの守備陣を切り裂いた」豪州の“20歳天才”を母国メディア称賛
眩い輝きを放った。
北中米Ｗ杯でブレイク候補の１人に挙げられるオーストラリア代表のネストリー・イランクンダ。期待の俊英は、現地６月13日に行なわれた初戦のトルコ戦で、先制点を奪ったみせる。
ポール・オコン＝エングストラーのロングパスに左サイドで抜け出す。敵陣ペナルティエリア手前で、巧みなコントロールで相手をかわし、確実にフィニッシュした。
母国メディア『FOOTBALL360』は、「ワールドカップにおいてサッカルーズ（オーストラリア代表の愛称）の史上最年少得点者となった」と報じる。
「イランクンダは、トルコ戦のスターティングラインナップに名を連ねたことで、Ｗ杯での史上最年少先発記録を打ち立てた。さらに27分、センセーショナルな形で均衡を破ったのだ」
同メディアは「オーストラリアが誇る20歳の天才が体現した、まさに彼らしいゴールだった」と評する。
「イランクンダが圧倒的なスピードで、トルコの守備陣を切り裂いた。３人の相手選手をかわし、驚くべき冷静さでボールをネットに流し込んだ」
大舞台で目に見える結果を残した。記事では「この才能は今、上昇の途上にあり、着実に、そして力強く成長を続けている」と記す。
なお、オーストラリアは75分にコナー・メトカーフのミドル弾でリードを広げ、そのまま２−０で快勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】出色のスピードで切り裂いた。豪州20歳逸材の衝撃弾！
北中米Ｗ杯でブレイク候補の１人に挙げられるオーストラリア代表のネストリー・イランクンダ。期待の俊英は、現地６月13日に行なわれた初戦のトルコ戦で、先制点を奪ったみせる。
ポール・オコン＝エングストラーのロングパスに左サイドで抜け出す。敵陣ペナルティエリア手前で、巧みなコントロールで相手をかわし、確実にフィニッシュした。
母国メディア『FOOTBALL360』は、「ワールドカップにおいてサッカルーズ（オーストラリア代表の愛称）の史上最年少得点者となった」と報じる。
同メディアは「オーストラリアが誇る20歳の天才が体現した、まさに彼らしいゴールだった」と評する。
「イランクンダが圧倒的なスピードで、トルコの守備陣を切り裂いた。３人の相手選手をかわし、驚くべき冷静さでボールをネットに流し込んだ」
大舞台で目に見える結果を残した。記事では「この才能は今、上昇の途上にあり、着実に、そして力強く成長を続けている」と記す。
なお、オーストラリアは75分にコナー・メトカーフのミドル弾でリードを広げ、そのまま２−０で快勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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