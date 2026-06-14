日本は「もう20年前の彼らではない」 元蘭代表の伝説戦士が“楽観論”を一蹴！「厳しい試合になる。1-1でも十分満足」【W杯】
かつてオランダ代表を支えたデ・ブール氏（右）は、日本代表（左）への賛辞を送った(C)Getty Images
名手の目にも日本は「侮れない相手」として映っている。
現地時間6月14日、日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦で、オランダ代表と対戦する。個々のネームバリューの差もあり、世界的な下馬評は「オランダ有利」の見方が強いマッチアップだが、緊張感が高まる大会1戦目という条件も相まって、同国内では意外にもシビアな意見が目立っている。
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かつてオランダ代表を支えた天才肌のマルチロールであったロナルド・デ・ブール氏は、同国のサッカー専門メディア『Voetbal Primeur』において、「試合に向けてどんな気持ちかって？ 良い意味での緊張感があるね。日本に対して彼ら（オランダ代表）が、どう対戦するのか、とても楽しみでワクワクしている」と吐露。試合に向けた高揚感を語りつつ、サムライブルーに対する楽観論を打ち消すような持論を展開した。
「日本は非常に強力で、長い間負け知らずだ。もはや20年前の彼らではない。今の日本は現代的なチームになった。そんな彼らとやれる試合がとても楽しみで、待ち遠しい」
スウェーデンとチュニジアが待つ残る2戦を考慮しても、決して楽なシチュエーションではない。だからこそ、「緊張感がある」と強調したデ・ブール氏。バルセロナでもプレーした現役時代に英雄ヨハン・クライフの薫陶を受け、勝負の酸いも甘いも知る。だからこそ、ドラスティックに勝負の行方を予想する。
「もちろん、2-0で勝てたなら最高だ。私自身はそうなってほしいと願う。だが、予想は1-1になると思う。オランダは苦戦を強いられるはずなんだ。今の日本は本当に規律が素晴らしくて、直近6試合で全勝している中でブラジルとイングランドにも勝っている。親善試合とはいえ、そう簡単にできることではない。間違いなく彼らは自信に満ちているはず。とにかく非常に厳しい試合になるだろうから1-1なら十分に満足できる」
点を取り合っての引き分けなら御の字というデ・ブール氏の予測は、果たして的中するのか。警戒感が強まる中で日本がどう強敵に立ち向かうかも含めて、キックオフまで24時間を切った一戦から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]