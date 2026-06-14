牡羊座・女性の運勢

非常に気持ちの上がるタイミングかも。物ごとに対する前向きさや挑戦心が段違いに上がりやすいとき。自分を取り巻く状況はそんなに変わっていないと思いますが、「まあやってみるしかない！」に傾くのは悪くないといえます。最近、頑張ってちょっとお疲れ＆エネルギーがないと感じるなら、いっそう気分のあがるものに接して無条件に盛り上がってくるのはとてもおすすめです。いい意味で「自分はひとりじゃない！」とも思えるんじゃないかな。ただ日常的な義務は淡々とこなしましょう。たぶん、それをやる元気もいっそう湧きますよ。

牡羊座・男性の運勢

生きる喜びや前向きなエネルギーを一気に高められるボーナスステージです。正直、身近な状況はそこまで変わっていませんが、自分のポジティブな感受性が高まり、直感的に感じ取れるものがとても多くなった状態かも。それはそのまま、自分の今後への挑戦心につながります。特に大勢で楽しむ熱狂的なものには心を動かされやすいので、自分自身への充電として楽しめるといいですね。ただ、日々のなかの責任や業務は引き続ききちんとやっていくように。確実にこなせばしっかりやり遂げられます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ