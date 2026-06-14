双子座・女性の運勢

周囲の意欲的な人たちに押されるように、双子座自身の挑戦心がいっそう活発になるタイミングかも。いまは新たな出会い＆できごとも多い時期で、それらはすでに湧きつつあったやる気にいっそう火をつけるのかも。現実的な応援や援助も受けやすい時期なので、それがあと押しになるケースもありえます。まずは、いいきっかけをもらったくらいのノリで、いまできる＆考えていることを実行してみましょう。そのくらいの気軽さで十分です。おそらくいい結果になります。また手堅くいくべきところは変わらずそのように。自分の感覚を信じましょう。

双子座・男性の運勢

もはや隠すことのできない双子座の挑戦心が、周囲からの熱い声援によっていっそう高まる大事なタイミング。いまは新たに楽しく肯定的な出会いや出来事が起こりやすいときですが、これがおおいに双子座への現実的なあと押しになるのかも。周囲にはあなたに共鳴する味方が多いようです。大きなことでなくてもいいので、何かひらめくことがあるなら実行してみるといいでしょう。最適の時期だと思います。日常面では引き続きしっかりやっていきましょう。こちらも自分の感覚を大事に。

占い：アストロカウンセラー・まーさ