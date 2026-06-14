蟹座・女性の運勢

社会面で何か大きなチャンスが舞い込みそうです。貴重な機会＆ワクワクする展開のようですが、それはそれ以上に蟹座の経験値を一気に上げられる要素を含んでいるのかも。直感的に「これはいい！」と思えるなら、ぜひ飛び込んで。多少「おいしい話すぎない？」と思っても大丈夫。いまのあなたはそんななかからも何かを得る力があります。また、対人関係は安定の兆し。特に仕事面で何かもやもやすることがあったら、話を聞いてもらって解消を。気持ちを整理できそうです。

蟹座・男性の運勢

いまは仕事関連で楽しくワクワクする（ちょっと現実味がないくらい）の出来事が起こりやすいタイミング。それを通じ、蟹座は自分の飛躍のチャンスであるとも直感しそうです。主に何か新しい能力、センスを引きだす種類のものなのかも。やってみたいと思うなら、迷わず飛び込んで大丈夫。いま大事なのは、前向きなものにあなたが触発されることですから、短く終わってしまっても問題ありません。同時に人との交流も盛んな時期なので、思うところがある場合は話を聞いてもらって。社会面は少々ストレスフルな面もありますが、それでリセットできそうです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ