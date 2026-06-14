獅子座・女性の運勢

自分のでなかで前向きな、自分を愛し信じる力が強く湧き上がるとき。もしいま自分に対し肯定的な気分になってきているなら、そこに理由を求めたりして鎮火させないように。もったいないです。また、いまは「これはすごい！」と思える誰かの存在にも気づけるようなので、もしその人を応援したいならやりましょう。協力しあって何かをするのもベスト。まだ小さな一歩でも、これは今後につながる大きな流れの始まりのシーンかもしれません。日常生活は安定の時期。日々の業務はマイペースでコツコツと。「もっとこうあるべき」と自分を焦らせないで。無理しないで安定した動きを見せる部分が自分のなかにあるのは、大事なことなんです。

獅子座・男性の運勢

自分のなかで何か熱く純粋な思いが押し寄せてきそうなとき。特に理由はないと思いますが（直感的なもの）、自分を肯定する気持ち、生きることへの愛情が増してきそう。これには刺激剤となってくれている誰かがいる場合も。もしその人が何かに挑戦しようとしているなら、応援し、一緒に何かに取り組みましょう。素晴らしい相乗効果を生み出せそうです。大きなことじゃなくていいですからね。でも今後に何かがつながっていくのでは。生活面では堅実さが大事。理想に走りがちないまですが、まずはコツコツいくことです。自分の感覚を信じてね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ