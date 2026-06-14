乙女座・女性の運勢

社会面でまさにミラクル？な展開がありえるとき。いまは乙女座自身の直感が最大レベルにまで冴えわたっています。自分が「これ何となくいいのでは…」と思うものに思いきって賭けてみましょう。それが想像以上の結果を出しそうです。すぐ結果が出るものならなおよしですが、今後にいいきっかけを作れそうという意味でもベストですよ。自分自身、対人関係は安定し、誠実なかかわりが築けそう。ただ、いまの周囲の人は思いがけないところで乙女座をイラつかせることも。人はそれぞれ考え方が違います。余裕をもって受け流して。

乙女座・男性の運勢

思いがけない幸運が社会面で起こりやすいとき。特にいま何か思いきった挑戦を試みようとしているなら、自分の直感を信じ肯定的な気持ちで取り組むといいでしょう。一般的な常識に縛られないのが、運をつかむコツです。それ自体は小さな試みでも、ここでつかむコツは今後にもよい影響を及ぼすはず。また、いまは話の合う相手に恵まれやすいときで、会話に和み、力づけられる面もありますが、時に相手の言動にイラっとし「考えが合わない」と思わされることも。おそらく価値観の違いですが、それもヒントです。寛容にね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ