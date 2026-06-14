天秤座・女性の運勢

楽しくワクワクするような対人関係が開けるとき。その熱心さ、勢いに押され新たな挑戦に踏み出すことになるかもしれません。いまは気が合い一緒にいるとおおいに勇気づけられるパワフルな人たちと会いやすいでしょう。パートナーや親友との関係も良好で、またそばにいる人たちは「天秤座が何かを成しえる！」とも信じてくれているよう。もしやってみたいことがあるなら、一歩目を踏み出して。小さな一歩でも今後への影響は絶大です。また社会運を中心とした日常は安定していそう。でもそこに甘んじすぎると、大事な人とは衝突気味に。やっぱり挑戦してほしいんでしょうね。

天秤座・男性の運勢

新たな出会いが大きく花開きやすいとき。いま出会う人たちは総じて天秤座に好意的、かつその才能やセンスを信じて、挑戦しようとする天秤座の背中を押してくれる存在なのでは。同じくパートナーや親友など、大事な人たちも同じ姿勢でしょう。たとえば「みんな自分に同じことを言う」みたいなことも起こりやすいかも。どうぞその言葉に従い、素直にやりたいことをやってみてください。そこから得られるヒントは強力で、今後の天秤座の道筋を明るく照らしてくれる何かになるでしょう。また仕事などを日常的な状況は穏やかで安定しています。ただ仕事を重視しすぎるのは禁物。大事な人たちはそれを嫌い、衝突の要因にもなりやすいです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ