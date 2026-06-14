蠍座・女性の運勢

思いがけない幸運が、社会面を通じて起こりやすいとき。ぜひ見たかったもの、やってみたかったことがやってくる、もしくは貴重な局面があり、そこで「一度試してみたかった」自分の能力や今後より磨いていきたいセンスを発揮する機会を得る…などでしょうか。もし当てはまることがあったら思いきってやってみるのみです。ここで得られた手ごたえは、今後にも大きな影響を与えるでしょう。また、いまはパートナーや親友など、親しい相手との関係性も好調です。ただ、あまり気持ちのうえで守りに入らないで。人に相談などする機会が多いと、そうなる傾向がやや強まります。

蠍座・男性の運勢

社会面において心躍る経験ができそうなとき。またその場面で自分の意欲、新たな能力やセンスが生き、そこに大きな手ごたえも感じられそう。いまできそうなのは、まさに「こんなことありえるんだ？」と思うような楽しくドラマチックな何かなのでは。当てはまる機会があったら、ぜひ思いきって飛び込むべきです。自分のなかの枷を外してくれるきっかけともなるでしょう。また、いまはパートナーや親友など身近な大事な人たちとの対話もさかんですが、充実している分、どうしてもやや小さい世界に意識がとどまりやすくなるかも。大きなことに挑む意欲を減退させないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ