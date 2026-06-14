射手座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって大事な誰かと強い共鳴が起こりそうなとき。相手の強い意欲、挑戦心に射手座が触発され、自分の求めること、夢や目標が心のなかで沸き上がる場合もあるし、射手座の強い情熱、何かを追い求める気持ちに相手が反応し、「自分も挑戦してみる！」と、思いきった一歩を踏み出す場合もありえます。どちらの場合も、やることの大小にかかわらず極めて大きな影響を双方に与えるはず。どうぞ一緒にジャンプを！また現状、仕事を中心とした日常は安定していますが、そこを重視するとやや行動意欲は削られます。自分を常識で測らないでくださいね。

射手座・男性の運勢

パートナーや親友など大事な人との直感的なつながりを通じて、双方が思いがけない力を発揮できる貴重なタイミングかもしれません。いま射手座は楽観的な視点と前向きさ、物ごとに対する純粋さを取り戻せるときで、本当に素直に何かを夢見ることができるのでは。パートナーはそれに深く共鳴して、自分の特別な部分を発揮するのかも。またその逆に自分らしさを色濃く発揮しようとする相手に射手座が揺さぶられ、純粋な感受性が起動する場合もありえます。いまつかむ何かは今後にも大きな影響をもたらすヒントになるでしょう。同時に日常は変わらず規則正しく安定した状況にありますが、でも小さくまとまらないように。現実を重視しすぎると、発想の自由さが狭まります。

占い：アストロカウンセラー・まーさ