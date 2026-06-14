山羊座・女性の運勢

日常のでなかで思いがけない、でも理想的な展開が起こりそう。それは極めて純粋で人の優しさやいたわりを感じさせるもので、そこに山羊座は大きな力を得、その力を社会面での挑戦につぎ込むことになるのでしょう。逆に山羊座の社会面での大きな挑戦が、家族や家での生活の活性剤となり、新たな活気や前向きなモチベーションをかき立てる場合もありえます。もしいま問題を抱えているのなら、「可能性を信じる」が一番の特効薬かも。また、いまはパートナーや親友など大事な人との関係も円満で、気持ちとしては安定しているときでしょう。が、いまの幸せ、価値観を重視しすぎると挑戦はしにくくなるので、そこは注意を。

山羊座・男性の運勢

日常生活や家族関係において、思ってもみなかった幸運を味わえそうなとき。それによってほっとしたり、生きることの素晴らしさを改めて実感でき、元気が急激に湧いてきそうです。またその勢いは山羊座の社会面に直結し、その結果思いきった行動を起こせるのでは。逆に社会面で挑戦したことがよい影響をもたらし、日常が予想外に好転するという可能性もあります。いまは素直、かつ純粋な態度が運をもたらしそう。同時にパートナーや親友など、大事な人とはしっかり対話できるタイミングですが、ふたりの世界にこもりすぎには用心を。その尺度で物ごとを測りすぎないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ