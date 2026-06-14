水瓶座・女性の運勢

身近な親しい人たちとの交流から大きなエネルギーを受け、水瓶座の強い挑戦心がついに発動し始めるタイミングかも。いまは対人関係が非常に好調、しかも身近な人たちやパートナーや親友などとは不思議なシンクロがあり、みんなから純粋な声援、愛を受けていると実感できるときなのでは。それに触発され、思いきった一歩を踏み出す。もしくは逆に水瓶座のそういった挑戦心が周囲を刺激し、熱烈な情熱を引き出す。どちらもありえます。何か言葉にできない力を感じたときは、どうぞ信じて動き出して。仕事、プライベートも安定のときですが、世間の常識に縛られないように。

水瓶座・男性の運勢

友人やパートナー、身近な人たちから大きな刺激を受け、自分の挑戦意欲がついに形になりそうなとき。いまの周囲はみんなとても純粋な気持ちで水瓶座を信じ、応援してくれているよう。そこには独特の共鳴があり、それが水瓶座にも響くのでしょう。また逆に、水瓶座の意欲的な態度が周囲に伝わり、そういう強いエネルギーを周りから引き出す場合もありえます。めったにないことなので、何かやってみたいことがあるならぜひ！日常面でも安定して働け、穏やかに過ごせるときでしょう。でもそこに染まらないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ