魚座・女性の運勢

社会面、そして日常面、ダブルで思いきった一歩を踏み出せそうなとても幸運なとき。「社会面で、えっ！そんなことありえる？と思うような素敵な機会に恵まれる」「プライベートで思いきったチャレンジに踏み出すことができる」。どちらがどちらに影響を及ぼすこともありえますが、相乗効果的に前向きな展開が起こりそうという点では同じです。あくまできっかけレベルかもしれませんが、その効果はとても大きいはず。また、いまは人との関係も密で、親しい相手と対話する機会も多いでしょう。が、もしそうでも小さい世界に思考をとどめないように。安心を優先しすぎないでね。

魚座・男性の運勢

仕事関係、そして日常面と幅広い幸運と今後への挑戦のチャンスを受け取れるときでしょう。社会面ではあこがれ＆夢に近い展開を経験でき、喜びと共に大きな可能性を感じることができそう。またその経験を通じてもらったエネルギーは、そのまま日常生活への意欲となり、必要だと感じていた挑戦に一歩踏み出すこともできるでしょう。効果を及ぼす関係性は逆になることもありえますが、どちらも効果は同じです。当てはまる流れがあるなら、ぜひ意欲的に動いていきましょう。また、いまは親しい相手との交流もさかんなときですが、自分たちの思考＆価値観にとどまりすぎないよう注意を。魚座に必要なのは、新しい経験です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ