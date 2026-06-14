「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子決勝が行われ、２年連続準優勝の北海道銀行が、２４年大会女王のＳＣ軽井沢クに６−７で逆転負けし、３大会連続の準優勝となった。

今大会３度目の対戦で、ここまで１勝１敗の五分。最終第１０エンドまで北海道銀行が有利に試合を進めていたが、スキップ仁平美来の最終投で痛恨スルー。３点を与えてしまい逆転を許した。仁平は泣き崩れ、その場を動けなかった。取材エリアでは「まだ足りない。悔しい思いでいっぱい。本当に申し訳ない気持ちでいっぱい。決勝で勝たないと意味ない。まだ力不足」とうつむき、サード田畑百葉は「仁平に背負わせてしまった」と悔やんだ。

序盤からいい流れで試合を進めた。第１エンド、北海道銀行のスキップ仁平の最終投では、投げた石がハウス外にあった石に、はね返ってハウス内にもう一度入る“ミラクルショット”などがあり２点を先制。流れをつかみ、その後も有利に試合を進めた。最終エンドは６−４とリードして突入。不利な先行でも試合を順調に進めたが、プレッシャーのかかる最後の場面で手元がわずかに狂ってしまった。

北海道銀行は、メンバー全員が２０００年代生まれと若手中心の構成。２２年まではフォルティウスのスポンサーを務めていたが、契約終了後に田畑百葉（２３）を中心としてチームを新たに発足した。グランドスラムなど国際大会に出場して実力を高め、現在の世界チームランキングは、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに次ぐ日本勢２番手の１１位。ミラノ・コルティナ五輪の代表選考レースとなった２５年日本選手権は、決勝でフォルティウスに敗れたが、今回は２次リーグまで全勝と快進撃を続けて３年連続で決勝に進出。“三度目の正直”で初の日本一に挑んだが、届かなかった。

優勝はＳＣ軽井沢ク。３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会となる日本代表決定戦（２９年を予定。例年秋開催）の出場権を獲得した。すでに２５年世界選手権代表のロコ・ソラーレが出場を決めているため、五輪代表権は少なくとも２チームで争うことになった。