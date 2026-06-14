◆陸上日本選手権 最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子１５００メートル決勝が行われ、日本記録（３分５９秒１９）を持つ田中希実（ニューバランス）が４分１１秒８０で、同種目史上最長を更新する７連覇を果たした。２位の道下美槻（積水化学）に約４秒差をつけて完勝した。１３日の１５００メートル予選では２位に約９秒の大差をつけてアジア大会（９〜１０月）の派遣設定記録（４分７秒６８）を突破。第一人者としての意地と貫禄を見せて、アジア大会日本代表に内定した。

田中は、１２日に行われた５０００メートルではゴール直前に山本有真（積水化学）に逆転されて２位惜敗。同種目で５連覇を逃した。「５０００メートルでは２位でしたが、負けて悔しいと、思えない自分がいました。勝っても、負けても、タイムを出しても、一周回って全部同じという感じになってしまって。きょうは、皆さんと一緒に走っている、というつもりで走れて、感謝の気持ちでいっぱいです。また、勝ちたいと思えるような気持ちの片りんがでました」と田中は話した。