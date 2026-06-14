◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）

広島・岡本駿投手が７回２安打無失点の好投で、チームトップの森下に並ぶ５勝目を挙げた。

４回２死まで無安打投球の完璧な立ち上がり。５回は先頭・浅村に左前打を浴びるも、１死から堀内の三直併殺で切り抜けた。自己最長に並ぶ７回は「最後にもう一回ギアを上げた」と３番・辰己、４番・佐藤を連続三振。最後は渡辺佳を中飛に封じた。ともに自己最多の１０７球＆８奪三振で「ゾーン内にストライク先行で投げられた」と胸を張った右腕。新井監督は「こちらの期待を上回るスピードで成長してくれている」と称賛した。

カード初戦の１２日が２４歳の誕生日。遠征先で迎えた節目の一日は、元広島の楽天・前田がチームに差し入れた「牛タン弁当」に舌鼓を打った。投げ合いはかなわなかったが「小さい頃、広島のエースと言えば前田さんだった」と熱視線を送っていたレジェンド。日米通算１６５勝右腕の気遣いにも触れ、「２４歳の間に２４勝できるように。それぐらいのピッチングがしたい」とハイレベルな目標も芽生えた。

人生初の仙台でつかんだ１勝がその始まり。大投手への道を真っすぐに進む。