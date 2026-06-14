◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ６―４ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）

ＤｅＮＡが交流戦ラストゲームで逆転負け。ロッテ戦は１勝２敗となり、今季の交流戦は６カードすべて負け越し。５勝１３敗で日程を終了した。交流戦全カード負け越しは２０１９年のヤクルト以来で、ＤｅＮＡでは１５年以来２度目。今季成績は２６勝３６敗２分けとなり、借金は再び２ケタの１０に増えた。

１点を追う４回、この日１軍に昇格した宮下朝陽内野手の左前適時打で追いつくと、５回には無死満塁から併殺の間に三塁走者が生還して勝ち越した。

しかし、その裏に先発の尾形崇斗投手が９番・上田に同点ソロを被弾。さらに尾形は２死から連続四球を与えて降板すると、リリーフした坂本裕哉投手が山口に勝ち越しの２点適時打を許した。７回には４番手の伊勢大夢投手が、佐藤とソトにソロを浴びて突き放された。

打線は、前日の試合で３ランを放つなど存在感を発揮した牧秀悟内野手が、４月に痛めた右太もも裏の状態が再び悪化したため欠場。４回に同点とした後の１死二、三塁を生かせず、５回は無死満塁で１点止まり。６回１死一、二塁も併殺でつぶすなど、好機を生かし切れず。８回に宮下の２号２ランで２点差まで迫ったが及ばなかった。

リーグ戦再開の１９日から、本拠地ハマスタで阪神との３連戦に臨む。