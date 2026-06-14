【大修羅場】「奥さんには内緒ね♡」自宅に押しかけてきた部下。絶体絶命の夫が呼んだ“まさかの人物”とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！会社の部下から突然誘惑され、強引に自宅へ上がり込まれてしまった主人公。妻が不在のなか、逃げ場のない状況に追い込まれてしまいます。そんな絶体絶命のピンチを救った、まさかの人物とは一体……？

ある日、部下の女性と一緒の外回りの営業で、たまたま自宅の近くを通りかかることになった私。すると彼女が突然、甘えるような声で「お家、行ってもいいですか？」と言い出し、私の制止を聞かずに自宅へ行くことになってしまったのです。

その日は妻が不在。部下はすっかりその気になっており「奥さんには内緒ね♡」と言いながら、強引に迫ってきました。もし流されてしまえば、妻を裏切るだけでなく、これまで築いてきた生活も信頼もすべて失うことになります。

なんとかしてこの場を切り抜けなければならない――。私は焦りで頭が真っ白になりながらも、必死に打開策を考えていました。