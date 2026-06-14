【大修羅場】「奥さんには内緒ね♡」自宅に押しかけてきた部下。絶体絶命の夫が呼んだ“まさかの人物”とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！会社の部下から突然誘惑され、強引に自宅へ上がり込まれてしまった主人公。妻が不在のなか、逃げ場のない状況に追い込まれてしまいます。そんな絶体絶命のピンチを救った、まさかの人物とは一体……？
「奥さんには内緒ね♡」逃げ場のないピンチ
ある日、部下の女性と一緒の外回りの営業で、たまたま自宅の近くを通りかかることになった私。すると彼女が突然、甘えるような声で「お家、行ってもいいですか？」と言い出し、私の制止を聞かずに自宅へ行くことになってしまったのです。
その日は妻が不在。部下はすっかりその気になっており「奥さんには内緒ね♡」と言いながら、強引に迫ってきました。もし流されてしまえば、妻を裏切るだけでなく、これまで築いてきた生活も信頼もすべて失うことになります。
なんとかしてこの場を切り抜けなければならない――。私は焦りで頭が真っ白になりながらも、必死に打開策を考えていました。
妻には言えない！代わりに呼んだのは…？
追い詰められた私は、部下が口にした「奥さんには内緒」という言葉を逆手に取ることを思いつきました。妻に連絡できないなら、別の人を呼べばいい。そう考えた私が急いで連絡した相手は、なんと義母。
「呼んだか？」数十分後、部屋に現れたのは、元レディースの総長という強烈な過去を持つ義母でした。
「娘には内緒って聞いたから、急いで来たよ」と不敵に笑う姿に、部屋の空気は一瞬で凍りつきました。
勝ち誇ったようにしていた部下の表情も、一気にこわばります。予想外すぎる助っ人の登場に、絶体絶命だった状況は思わぬ方向へ動き出したのです。
そしてこのあと、破天荒な義母が驚きの行動に出ます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部