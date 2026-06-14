【漢字クイズ】「最勝講」はなんて読む？「最」は「さい」と読むけど、その次が難しい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「最勝講」はなんて読む？
「最勝講」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、石川県の地名で、ひらがな4文字です。
いったい、「最勝講」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さいすこ」でした。
最勝講は、石川県鹿島郡中能登町に位置しています。
そんな中能登町には、古代の歴史を感じられる雨の宮古墳公園があります。
公園内には雨の宮古墳群を紹介するガイダンス施設があり、地域の歴史を楽しく学べるのが魅力。
古墳群は震災の影響で現在は公開されていませんが、復興が完了したら訪れてみたいですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『石川県中能登町』
ライター Ray WEB編集部