【漢字クイズ】「最勝講」はなんて読む？「最」は「さい」と読むけど、その次が難しい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「最勝講」はなんて読む？

「最勝講」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、石川県の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「最勝講」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さいすこ」でした。 最勝講は、石川県鹿島郡中能登町に位置しています。

そんな中能登町には、古代の歴史を感じられる雨の宮古墳公園があります。

公園内には雨の宮古墳群を紹介するガイダンス施設があり、地域の歴史を楽しく学べるのが魅力。 古墳群は震災の影響で現在は公開されていませんが、復興が完了したら訪れてみたいですね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『石川県中能登町』

ライター Ray WEB編集部