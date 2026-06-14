◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天は広島に完封負けを喫し、２連敗となった。

先発した藤井は初回に大盛にソロを浴びて、先制点を献上。２回は１死一、三塁からファビアンに中犠飛を許してリードを広げられた。

それでも中盤から復調。走者を出しながらも無失点投球を続けた。８回も続投。１死二、三塁のピンチを招いたところで、降板となった。２番手の中込が坂倉に右犠飛を浴びて、追加点を許した。藤井は８回途中７安打３失点にまとめた。力投した左腕について、塩川監督代行は「本当によく投げてくれました。立ち上がりがふらついてましたけど、しっかり立て直して粘ってるというところだった。彼はしっかり投げてくれた」と、ねぎらった。

援護したい打線は広島先発の岡本に大苦戦。７回までに散発の２安打で無得点に終わった。救援陣を打ち崩せずに２戦連続の完封負け。指揮官は「昨日と同じになってしまいますけど、次の試合がきますんで、そこに向けて準備する」と捉えた。

広島３連戦は３試合で２得点と打線が沈黙した。交流戦は残り１試合。立て直しに向けたカギを問われた監督代行は「点を取ることですね。当たり前なんですけど、そのために一人一人の役割が何をするかをしっかり明確に自分たちが伝えていかなくてはいけない。伝えるのではなくて、伝わるところが本当に大事になる」と力を込めた。