◇交流戦 巨人0―1西武（2026年6月14日 ベルーナD）

巨人の松本剛外野手（32）が交流戦の暫定首位打者に浮上して18試合の全日程を終えた。

「2番・中堅」に入って先発出場し、4回に相手先発右腕・ワイナンスから左前打を放つと、8回には相手3番手右腕・篠原からも左前打して4打数2安打。

試合前には交流戦2位の打率.354（48打数17安打）だったが、打率.365（52打数19安打）として交流戦トップに躍り出た。

試合前の時点で打率.365（52打数19安打）とトップだった長谷川（西武）はこの日4打数1安打で、打率.357（56打数20安打）に。

また、同じく打率.352（54打数19安打）で3位だった近藤（ソフトバンク）はこの日のヤクルト戦（みずほペイペイD）で4打数無安打。打率.328（58打数19安打）で交流戦18試合を終えた。

交流戦は16日に阪神―西武戦（甲子園）と広島―日本ハム戦（マツダ）、17日に阪神―楽天戦（甲子園）を残しており、松本の打率トップは確定していないが、交流戦で首位打者となれば巨人初の快挙となる。

松本は日本ハム時代の2022年にパ・リーグ首位打者のタイトルを獲得。今季から巨人にFA移籍した。