俳優の安達祐実が、今年20歳になった娘について語った。

【映像】高校卒業し海外で暮らす娘（卒業式の写真）

安達は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月9日放送）に12年ぶりに出演。「これからの夢」を聞かれて、仕事以外の面では「いつも派手なファッションをしていられるようなおばあちゃんになっていきたい」と話した。

すると黒柳は、20歳の娘と10歳の息子がいる安達に「お嬢さんが20歳になって…お孫さんが誕生するなんてことは、考えています？」と質問。安達は笑いながらも「孫欲しいなって思います。本当。はい、すごく思います」とキッパリ。

黒柳が「可愛いでしょうね」と同調すると、安達は「可愛いと思います。なので…娘にも…もしできるならば…早めにお孫ちゃんを」と言葉を選びつつも強い希望を口にした。

しかし、黒柳が「結婚して？」と尋ねると「でも、全然そんな気はないみたいです」と一転。高校を卒業し海外で暮らしている今年20歳の娘は、スタイリストを目指していると言い、「まあ、私を見てるので…結婚とかへの憧れは、そんなにないみたいです」と爆笑した。

すると黒柳は「でもねえ、子供のころから存じ上げてるあなたが、孫の話を…おばあちゃんになるなんて話を伺うと、もう、本当に世の中早いと思いますよね」としみじみ。安達も「本当、そうですねえ」と笑顔をみせた。

（『徹子の部屋』より）