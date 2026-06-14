◇ファーム公式戦 ソフトバンク8―2阪神（2026年6月14日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が14日、阪神とのファーム公式戦（タマスタ筑後）に3番手で登板。3回33球1安打無失点、6奪三振の好投だった。

「自分が克服すべきこと、克服したいと思っていたことを、ほぼ全て達成できました」

6―2の7回にマウンドに上がると、先頭の小幡をいきなり空振り三振で抑えた。最速156キロの直球を軸に、3イニングで奪った三振は“6”。安定した投球を見せた。しかし「6奪三振は良いですが、もっと取れるかなと思いました。特にコントロール面が上がれば、もっと三振も取れたかなと思います」と現状には満足していない。

今季ソフトバンクに入団した右腕は、6試合で30回2/3を投げて2勝3敗、防御率4・99。6月7日のDeNAとの交流戦（横浜）で6回2失点の好投をしたものの、8日に登録抹消された。「主にこの期間はしっかり休んで、自分の体力や状態、体重も含めてすべてを引き上げ、自分を強化したいと考えています」と話す表情は明るかった。