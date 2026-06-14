【同居はツラいよ】義実家入り浸り夫。アナタの家族は誰？【第35話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、家族を顧みない夫の言動から起こった一件です。
6歳と3歳の子どもの世話をしながら、家事をこなしフルタイムで働く妻。心も体もヘトヘトでボロボロ。夫はそんな妻を完全スルーで義実家へ入り浸り。家事育児の分担を提案しても、「同居してたら母さんがやっていた」と嫌味のような愚痴を言うだけ。
夫「今度の週末、実家行ってご飯食べようぜ」
突然の夫からの提案。先週集まったばかりなのにまた！？ たまには子どもたちのために家族で出かけようと提案すると、返ってきたのは「俺、人混み嫌なんだよな」「俺ひとりで実家に行って寝てるわ」。親を大事にするのはいいけれど、家族を大事にしないとあとで痛いしっぺ返しを食らうのに。怒りのスタンプカード、あっという間にいっぱいになりますよ？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、家族を顧みない夫の言動から起こった一件です。
6歳と3歳の子どもの世話をしながら、家事をこなしフルタイムで働く妻。心も体もヘトヘトでボロボロ。夫はそんな妻を完全スルーで義実家へ入り浸り。家事育児の分担を提案しても、「同居してたら母さんがやっていた」と嫌味のような愚痴を言うだけ。
突然の夫からの提案。先週集まったばかりなのにまた！？ たまには子どもたちのために家族で出かけようと提案すると、返ってきたのは「俺、人混み嫌なんだよな」「俺ひとりで実家に行って寝てるわ」。親を大事にするのはいいけれど、家族を大事にしないとあとで痛いしっぺ返しを食らうのに。怒りのスタンプカード、あっという間にいっぱいになりますよ？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部