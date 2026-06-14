【今週の運勢】6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢第1位は蠍座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蠍座

運勢第1位！ 生真面目さゆえに自分に課していた過度なプレッシャーや、ガチガチのルーティンを心地よく崩していける週です。「たまにはサボってもいいや」という心の余裕が、あなたに劇的な運気の好転をもたらします。完璧主義を手放した瞬間に、日常がとてもカラフルで楽しいものに変わり始めるでしょう。

第2位★牡羊座

運勢第2位！ 心の中にあった警戒心が薄れ、他者との間にあった見えない壁が自然と崩れていく週です。頑なに守っていたこだわりをふっと手放すと、新しい風が心の奥まで差し込みます。今週は頑固になるよりも、周囲の意見を「それもおもしろそう」と柔軟に受け入れることで、内側からエネルギーが湧き出てくるのを感じられそう。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 心の奥に溜まっていた不安や、他人の感情に振り回されて傷ついていた痛みが、あたたかい光に包まれて消えていきます。自分のベースキャンプである心がとても軽くなり、穏やかな安心感に満たされる週です。周囲のノイズから静かに距離を置き、自分の心地よさだけを最優先にして過ごすのが開運アクションになります。

第4位★獅子座

心の奥底にあった焦りや「早く結果を出さなければ」というプレッシャーが、嘘のように消え去るタイミングです。肩の力が抜けることで視野がぐっと広がり、日常の小さな幸せや面白いヒントに気づけるようになります。今週は遠くの目標ばかりを追いかけるのをやめ、足元の変化を軽やかに楽しむのがよいでしょう。

第5位★射手座

これまで守ってきた「自分のやり方」や、変化への恐れがすっと消え去り、新しい世界へ一歩を踏み出す勇気が湧いてきます。頑なだった心が柔らかくなることで、周囲からのアドバイスも素直に吸収できるようになり、人間関係が一気にアップデートされる週です。風通しのよい、軽やかな毎日が始まります。

第6位★双子座

張り詰めていた人間関係の緊張が和らぎ、誰に対してもオープンな気持ちで接することができる穏やかな1週間です。あなたが放つ柔らかいオーラが周囲の人々の心も解きほぐし、どこへ行ってもあたたかく迎え入れられるでしょう。無理に自分をよく見せようとせず、自然体でいることこそが最大の魅力を引き出します。

第7位★魚座

自分のテリトリーを頑なに守ろうとする防衛本能が和らぎ、外の世界に対してとてもオープンになれる大幸運期です。人見知りや過去の苦手意識が嘘のように消え去り、どんな人とも境界線なくマブダチのようにつながれる心地よさがあります。世界を信じて飛び出すことで、最高の幸運をつかめるでしょう。

第8位★山羊座

独自のこだわりや偏見が消え去り、あらゆるカルチャーや人の意見をフラットに楽しめる自由な週です。頭の中で考えていた「正論」の枠が外れ、もっと感覚的で楽しいことに素直になれる暗示。今週はマニアックな世界に閉じこもるより、普段は関わらないようなタイプの人と気軽に言葉を交わすと吉です。

第9位★牡牛座

自分を縛っていたマイルールや義務感から解放され、フットワークが驚くほど軽くなります。今まで「ハードルが高い」と躊躇していた場所へも、今週ならスキップするような軽やかさで飛び込んでいけるはず。難しく考える前にまずは一歩を踏み出すことで、停滞していた日常に鮮やかな初夏の色彩が戻ってきます。

第10位★水瓶座

いつも以上に自分を律していた心の緊張がふっと緩み、他人の不完全さも「まあいいか」と笑顔で許せるようになる週です。細かなエラーが気にならなくなるため、精神的なストレスが劇的に減少するはず。完璧を求めるのをやめて、心の風通しをよくすることで、あなたの周りにハッピーな人が集まります。

第11位★乙女座

あなた自身を取り巻く古い殻が破れ、新しい自分へと生まれ変わるような爽快な週。心に溜まっていたモヤモヤや「こうでなきゃいけない」という自縛が消えていきます。直感と好奇心のままに、やりたいことへストレートに飛び込める軽快さがあり、どこへ行ってもあなたの笑顔が弾けるでしょう。

第12位★蟹座

「自分がトップでいなければ」という肩の荷が下り、周囲と等身大でつながれる心地よい週です。頑ななプライドを溶かすことで、他人のやさしさやサポートが素直に心に染み渡るようになります。今週は完璧なリーダーを演じるよりも、ちょっとした隙を見せることで、かえって周りから愛され、運気が上向いていくでしょう。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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