おととし12月、東京都杉並区内に居住する70代女性から現金200万円を受け取り、だまし取った疑いで住吉会系暴力団組員の男が逮捕されました。



特殊詐欺(オレオレ詐欺)の疑いで逮捕されたのは、住居不定・住吉会系暴力団組員の男(28)です。



男はすでに逮捕されている男などと共謀の上、おととし12月18日、氏名不詳者が東京都杉並区内に居住する70代女性に電話をかけ、電話の相手が女性の息子であり、その息子が現金を至急必要としているので、息子の代わりに行く勤務先関係者に現金を渡してほしい旨の嘘をつき、杉並区下井草3丁目地内の公共施設敷地内で男が現金200万円を受け取り、だまし取った疑いが持たれています。



事件は別件の特殊詐欺事件の捜査の中で、今回の被害を確認。この事件に関して、すでに逮捕された男の捜査の中で、28歳男の関与が判明したということです。



警察の調べに対し、男は「現金を受け取ったことは間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪も含めて詳しく調べています。