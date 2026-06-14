◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 6-4 DeNA(14日、ZOZOマリン)

ロッテとの3戦目に敗れたDeNA。交流戦全カードでの負け越しとなりました。

前日13日に行われたロッテとの2戦目で大勝を収め、連敗を6で止めたDeNA。翌日のマウンドを託された先発・尾形崇斗投手は、2回にソト選手の先制ソロホームランを浴びます。それでも4回には、この日再昇格を果たしたドラフト3位ルーキー・宮下朝陽選手が同点タイムリー。たたきつけた打球は高くバウンドし、サードの頭上をこえる同点打となりました。さらに5回にはヒットと四球でつくった無死満塁の好機から、併殺打の間にランナーが生還。DeNAが勝ち越しに成功しました。

それでも5回には、先発・尾形投手が上田希由翔選手の同点ソロを被弾。2番手・坂本裕哉投手も2アウト満塁から山口航輝選手の2点タイムリーを浴び、勝ち越しを許しました。

さらに7回には伊勢大夢投手が、佐藤都志也選手とソト選手のホームランを被弾。8回には宮下選手が2ランホームランを放つも、反撃及ばず敗れました。

これでDeNAは交流戦全カードでの負け越しとなりました。