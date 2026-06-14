「スター・ウォーズ」マンドーとグローグーが“親子”になるまで 尊い絆をドラマで振り返る
公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で描かれるマンダロリアン（マンドー）とグローグーの絆が、多くの観客の心をつかんでいる。
【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露
「スター・ウォーズ」シリーズでは、ルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダー、カイロ・レンとハン・ソロなど、数々の“親子の物語”が描かれてきた。そんな中、新たな親子像としてファンから愛されているのがマンドーとグローグーだ。
映画で話題を集める二人の関係性は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で配信中のドラマ『マンダロリアン』全3シーズンと『ボバ・フェット／The Book of Boba Fett』で描かれてきた。
物語の始まりは『マンダロリアン』シーズン1。孤高の賞金稼ぎだったマンドーは、任務の標的だったフォースの力を秘めた幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、助けてしまったことから、ともに旅をすることになる。
ふたりの関係性の変化を象徴するのがシーズン1第3話の一場面だ。宇宙船レイザー・クレストの操縦レバー先端の球状パーツを気に入ったグローグーに対し、当初は「おもちゃじゃない」と取り上げていたマンドー。しかし、その後、グローグーをフォースの使い手・ジェダイのもとに届けることを決意したマンドーは、再び球状パーツに手を伸ばすグローグーのために、自らそのパーツを外して手渡す。ふたりが少しずつ心を通わせていく始まりのシーンとなっている。
■グローグーを褒めたり、叱ったり… パパっぷりを発揮するマンドー
シーズン2以降では、マンドーの“父親ぶり”がさらに際立つ。アソーカ・タノの前でフォースの訓練に挑むグローグーを励まし、「よくやった。えらいぞ」と褒める姿や、不安そうなグローグーに「おまえの力は知っている。大丈夫だ」と声を掛ける場面など、まるで実の父親のように接する様子が印象的だ。
シーズン2第5話で、グローグーは元ジェダイのアソーカ・タノにフォースの力を見せることになったが、思うように力を発揮できない。マンドーはグローグーを励まし、グローグーがフォースの力を見せると、駆け寄って「よし！よくやった！できると思った。えらいぞ」とベタ褒め。
また同話では、それまで名前がわからず“ザ・チャイルド”と呼ばれていたグローグーの名前が発覚する。任務を終えてレイザー・クレストに戻って来たマンドーは、「グローグー」と何度も呼びかけ、フォースの力を使う練習をさせる。グローグーは名前を呼ばれるたびにうれしそうな顔をマンドーの方に向け、二人の絆はさらに深まっていく。
シーズン3第4話では、フォースを使う訓練のため、自分より何倍も大きい人間の子どもと対決することになったグローグー。やられっぱなしで不安そうにマンドーを見上げるグローグーに、マンドーは「おまえの力は知っている。大丈夫だ。見せてやれ」と勇気づけると、グローグーは素早い動きで相手を圧倒する。
一方で、食いしん坊なグローグーをたしなめる場面もある。グローグーはカエルからお菓子まで何でも食べてしまうほど食欲旺盛で、シーズン2第2話では、マンドーの依頼主が大切にしている卵をこっそり取り出してパクリ。マンドーが慌てて「おいおいおいダメだ！食い物じゃないんだぞ」と注意するも、グローグーはマンドーの目を盗んでまた食べてしまい、マンドーを困らせていた。
シーズン2の第4話では、レイザー・クレストに乗ったマンドーがタイ・ファイターとの激しい戦いを繰り広げている横で、グローグーはお菓子を食べる手が止まらない。しかし、戦いの中で機体が何度も旋回を繰り返した結果、酔ってしまったグローグーが食べたものを吐き出してしまうと、マンドーは「おいおい…」とあきれながらも口元を拭いてあげるなど、やんちゃなグローグーの世話を焼く“パパっぷり”を発揮していた。
■互いを大切に想い合うマンドーとグローグーに世界中が感動
ファンの涙を誘ったのは、『マンダロリアン』シーズン2最終話で描かれた別れのシーンだ。伝説のジェダイとなったルーク・スカイウォーカーがR2-D2とともにグローグーを迎えに来る。離れたくないと言わんばかりにマンドーのヘルメットに触れるグローグー。その想いに応えてマンドーは掟を破ってヘルメットを外し、「さあほら、もう行かないと。怖がらなくていい」と送り出すのだった。
オリジナルドラマシリーズ『ボバ・フェット／The Book of Boba Fett』では、マンドーとグローグーのその後が描かれた。第6話で、離れ離れになったグローグーを思い続けていたマンドーが「ただ無事かどうか確かめたい」と、ベスカーで作られた小さな鎧を持って、ジェダイの修行をしているグローグーに会いに行く。
その場で会うことは叶わなかったものの、最終話となる第7話でふたりは久々の再会を果たす。マンドーの顔を見たグローグーはすぐに抱きつき、マンドーも「よしよし、俺も会えてうれしいよ。また会えるとは思わなかった。いいんだよ、俺も寂しかった」と語りかける。
そして、グローグーはジェダイの道ではなく、マンドーと生きる道を選び、再びふたりの冒険が始まるのだった。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』でのマンド―とグローグーの活躍は、長い時間をかけて育まれてきたふたりの絆があってこそ。映画とともに、ドラマシリーズに触れることで、より深く作品世界を味わえる。
【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露
「スター・ウォーズ」シリーズでは、ルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダー、カイロ・レンとハン・ソロなど、数々の“親子の物語”が描かれてきた。そんな中、新たな親子像としてファンから愛されているのがマンドーとグローグーだ。
物語の始まりは『マンダロリアン』シーズン1。孤高の賞金稼ぎだったマンドーは、任務の標的だったフォースの力を秘めた幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、助けてしまったことから、ともに旅をすることになる。
ふたりの関係性の変化を象徴するのがシーズン1第3話の一場面だ。宇宙船レイザー・クレストの操縦レバー先端の球状パーツを気に入ったグローグーに対し、当初は「おもちゃじゃない」と取り上げていたマンドー。しかし、その後、グローグーをフォースの使い手・ジェダイのもとに届けることを決意したマンドーは、再び球状パーツに手を伸ばすグローグーのために、自らそのパーツを外して手渡す。ふたりが少しずつ心を通わせていく始まりのシーンとなっている。
■グローグーを褒めたり、叱ったり… パパっぷりを発揮するマンドー
シーズン2以降では、マンドーの“父親ぶり”がさらに際立つ。アソーカ・タノの前でフォースの訓練に挑むグローグーを励まし、「よくやった。えらいぞ」と褒める姿や、不安そうなグローグーに「おまえの力は知っている。大丈夫だ」と声を掛ける場面など、まるで実の父親のように接する様子が印象的だ。
シーズン2第5話で、グローグーは元ジェダイのアソーカ・タノにフォースの力を見せることになったが、思うように力を発揮できない。マンドーはグローグーを励まし、グローグーがフォースの力を見せると、駆け寄って「よし！よくやった！できると思った。えらいぞ」とベタ褒め。
また同話では、それまで名前がわからず“ザ・チャイルド”と呼ばれていたグローグーの名前が発覚する。任務を終えてレイザー・クレストに戻って来たマンドーは、「グローグー」と何度も呼びかけ、フォースの力を使う練習をさせる。グローグーは名前を呼ばれるたびにうれしそうな顔をマンドーの方に向け、二人の絆はさらに深まっていく。
シーズン3第4話では、フォースを使う訓練のため、自分より何倍も大きい人間の子どもと対決することになったグローグー。やられっぱなしで不安そうにマンドーを見上げるグローグーに、マンドーは「おまえの力は知っている。大丈夫だ。見せてやれ」と勇気づけると、グローグーは素早い動きで相手を圧倒する。
一方で、食いしん坊なグローグーをたしなめる場面もある。グローグーはカエルからお菓子まで何でも食べてしまうほど食欲旺盛で、シーズン2第2話では、マンドーの依頼主が大切にしている卵をこっそり取り出してパクリ。マンドーが慌てて「おいおいおいダメだ！食い物じゃないんだぞ」と注意するも、グローグーはマンドーの目を盗んでまた食べてしまい、マンドーを困らせていた。
シーズン2の第4話では、レイザー・クレストに乗ったマンドーがタイ・ファイターとの激しい戦いを繰り広げている横で、グローグーはお菓子を食べる手が止まらない。しかし、戦いの中で機体が何度も旋回を繰り返した結果、酔ってしまったグローグーが食べたものを吐き出してしまうと、マンドーは「おいおい…」とあきれながらも口元を拭いてあげるなど、やんちゃなグローグーの世話を焼く“パパっぷり”を発揮していた。
■互いを大切に想い合うマンドーとグローグーに世界中が感動
ファンの涙を誘ったのは、『マンダロリアン』シーズン2最終話で描かれた別れのシーンだ。伝説のジェダイとなったルーク・スカイウォーカーがR2-D2とともにグローグーを迎えに来る。離れたくないと言わんばかりにマンドーのヘルメットに触れるグローグー。その想いに応えてマンドーは掟を破ってヘルメットを外し、「さあほら、もう行かないと。怖がらなくていい」と送り出すのだった。
オリジナルドラマシリーズ『ボバ・フェット／The Book of Boba Fett』では、マンドーとグローグーのその後が描かれた。第6話で、離れ離れになったグローグーを思い続けていたマンドーが「ただ無事かどうか確かめたい」と、ベスカーで作られた小さな鎧を持って、ジェダイの修行をしているグローグーに会いに行く。
その場で会うことは叶わなかったものの、最終話となる第7話でふたりは久々の再会を果たす。マンドーの顔を見たグローグーはすぐに抱きつき、マンドーも「よしよし、俺も会えてうれしいよ。また会えるとは思わなかった。いいんだよ、俺も寂しかった」と語りかける。
そして、グローグーはジェダイの道ではなく、マンドーと生きる道を選び、再びふたりの冒険が始まるのだった。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』でのマンド―とグローグーの活躍は、長い時間をかけて育まれてきたふたりの絆があってこそ。映画とともに、ドラマシリーズに触れることで、より深く作品世界を味わえる。