元AKB48メンバー、こだわり手料理並んだ豪華食卓公開「高級レストランかと」「全部センス良い」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48の岡部麟が6月11日までに自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開した。
【写真】29歳元AKB「このクオリティは凄すぎ」お店級の豪華手料理
岡部は「久しぶりにご飯作ったのでね」とつづり、手料理ショットを披露。鶏肉のソテーにマッシュルームやトマトソースがかかった豪華な料理を投稿している。
また、刺繍が施されたお洒落なクロスの上に、エレガントな洋食器や高級感のあるカトラリー、上品なインテリアが美しく並べられ、メインの料理を引き立てる豪華なテーブルコーディネートとなっている。
この投稿にファンからは「久しぶりでこのクオリティは凄すぎる」「高級レストランかと思った」「テーブルの全てが美しい」「全部センス良い」「美意識の高さが伝わってくる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB「このクオリティは凄すぎ」お店級の豪華手料理
◆岡部麟、手料理ショット
岡部は「久しぶりにご飯作ったのでね」とつづり、手料理ショットを披露。鶏肉のソテーにマッシュルームやトマトソースがかかった豪華な料理を投稿している。
また、刺繍が施されたお洒落なクロスの上に、エレガントな洋食器や高級感のあるカトラリー、上品なインテリアが美しく並べられ、メインの料理を引き立てる豪華なテーブルコーディネートとなっている。
◆岡部麟の手料理が話題
この投稿にファンからは「久しぶりでこのクオリティは凄すぎる」「高級レストランかと思った」「テーブルの全てが美しい」「全部センス良い」「美意識の高さが伝わってくる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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