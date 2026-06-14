“ばんばんざい・ぎしの妻”桜井美悠、息子の寝起き姿公開「哀愁漂う表情がたまらない」「愛おしすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】モデルの桜井美悠が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】YouTuberの妻・28歳ママモデル「ずっと見ていられる」1歳息子の哀愁漂う寝起きショット
桜井は「寝起きのおっちゃん」とつづり、息子の寝起き姿を投稿。背中を丸くして1人座りをし、気が抜けているような放心状態の寝起き姿を披露している。
この投稿にファンからは「哀愁漂う表情がたまらない」「可愛すぎてずっと見ていられる」「ママの愛情たっぷり」「愛おしすぎる」などといった声が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】YouTuberの妻・28歳ママモデル「ずっと見ていられる」1歳息子の哀愁漂う寝起きショット
◆桜井美悠、息子の寝起き姿公開
桜井は「寝起きのおっちゃん」とつづり、息子の寝起き姿を投稿。背中を丸くして1人座りをし、気が抜けているような放心状態の寝起き姿を披露している。
◆桜井美悠の投稿が話題
この投稿にファンからは「哀愁漂う表情がたまらない」「可愛すぎてずっと見ていられる」「ママの愛情たっぷり」「愛おしすぎる」などといった声が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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