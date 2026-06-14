◆カーリング日本選手権 最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クが、昨年準Ｖの北海道銀行に７―６で大逆転で勝利し、２年ぶりの優勝を果たした。

第１エンド（Ｅ）で２点を先制されると１―３だった第５Ｅでミスが重なり１点スチールされ劣勢で折り返した。第６Ｅはミスをすればスチールされるピンチだったが、スキップの上野美優が相手のストーン２つをはじき出し、２点を奪うスーパーショットを決めて１点差まで詰め寄った。

１点ずつを取り合った第９Ｅは、上野美が自軍のストーンを使ってナンバーワンをつくるスーパーショットを決めたものの、相手のスキップ仁平美来に同じように好ショットを決められ、１点を追加され２点差で第１０Ｅに入った。有利な後攻で最後まで攻め続けハウス内にナンバーワン、ツーの石をつくると相手のミスを誘い３点を奪って大逆転で２年ぶりの勝利を引き寄せた。

今大会は３度目の対決で、ここまで１勝１敗の五分だったが、この勝利で完全決着をつけた。スキップの上野美優、サード妹の結生の姉妹、セカンド金井亜翠香に、今大会助っ人として参戦する１７歳のリード川田亜依、五輪経験者の小柳麻葉をリザーブに加えた「新生」チーム。

１次リーグ（Ｌ）で、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレを破り、プレーオフでは２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスと、強豪２チームを撃破し、勢いに乗り頂上まで駆け上がった。２年前に制しているとはいえ、現メンバーでの勝利は初めて。新たなチームの形を示し、喜びもひとしおだ。

大会期間中は、連覇を果たした男子チームのスキップ山口剛史らとアイスの変化、読みなど情報を共有するなど“共闘”。チーム力で頂点を引き寄せた。