「前回大会のときはまだ若かったけど、今は背負うものも大きくなった」 ヴィニシウス、同点弾で黒星スタートを阻止

「前回大会のときはまだ若かったけど、今は背負うものも大きくなった」 ヴィニシウス、同点弾で黒星スタートを阻止