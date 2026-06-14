敗戦を悔やむも、気丈に振る舞うモンテッラ監督。（C）Getty Images

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　トルコ代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｄ組）で、オーストラリア代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦。試合を通じてペースを握る時間は長かったなか、27分に先制を許すと、75分にも失点して０−２で敗れた。

　試合後のフラッシュインタビューで、トルコのヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は「我々には多くのチャンスがあったが、ゴールを決めきれなかった」と悔やんだ。また、「オーストラリアの爆発的なサッカーは守備が非常に堅く、突破するのは難しかった。見事だった」と賛辞を送った。
 
　無念の黒星スタート。ただ指揮官は前を向く。

「何も失われてはいない。まだ２試合、残っている。私は自信を持っているし、我々はポジティブでいなければならない。今夜の結果は残念に思うが、先へ進むための時間は残っている。我々は今回の敗戦を受け入れた。大きな失望だったが、前を向いて進む」

　次戦は19日、カリフォルニアでパラグアイと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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