群馬県太田市で、熱帯アメリカ原産のイモ類キャッサバを特産にしようと矢島京明さん（34）が栽培に取り組んでいる。約3年前まで東京で営業職をしていたが、脱サラし生まれ故郷で農業に挑戦。地域に多い外国人になじみ深い食材であることや、生のイモは原則的に輸入できないことからビジネスチャンスを見いだした。日本人にも受け入れられるよう、調理販売で普及にいそしむ。（共同通信＝赤坂知美）

3月下旬、群馬県大泉町のスーパーの駐車場で開かれたグルメイベント。矢島さんは油で揚げた棒状のキャッサバに、特製スパイスをまぶした料理を提供した。キッチンカーで調理したての商品は香辛料の匂いが漂い、購入した日系ブラジル人家族は顔をほころばせた。

2020年ごろから、友人の誘いで週末は東京から群馬へ戻り、農家の手伝いをしていた。副業として携わる中、「本気でやれば商売になるのではないか」と実感。一念発起して会社を辞めた。

キャッサバは若者らに人気のタピオカの原料になる一方、食材としては国内であまり認知されていないのが実情だ。農林水産省によると、鹿児島県や沖縄県で小規模な生産が確認されているが、全国的な統計はない。

太田市周辺は外国人が多く、ブラジル料理店などで使われていることを知っていた矢島さん。単価が高く、栽培が比較的簡単な点も魅力に感じ、生産に挑戦した。

周囲に手がける農家がいなかったため、他の野菜を参考に独学で試行錯誤を重ね、収量増を目指している。2025年は約2トンを収穫し、冷凍分を除き全て売り切れた。

コロッケやポテトサラダなどの料理も試したが、一番のおすすめは油で揚げたフライド・キャッサバ。県内を中心にイベント、祭り会場で販売している。外国人だけでなく日本人にも好評で「おいしい」との反響が原動力になっているという。

現在は商圏が近隣エリアにとどまるが「いつか専門店を構え、全国に魅力を広めたい」と語る。