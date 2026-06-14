阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前に大雨が降って馬場が悪化する中、メイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。57歳・武豊騎手は2週連続のG1勝利で、自身が保持するJRA・G1史上最年長勝利をさらに更新した。

発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然となる中、運命のゲートが開いた。

逃げると見られていた武豊とメイショウタバルは2番手から。直線でコスモキュランダをかわして先頭に立つと、史上初の春古馬3冠を狙ったクロワデュノールの猛追をしのいだ。

メイショウタバルは宝塚記念を連覇。昨年のレース中、フジテレビ系の中継で実況を務めたカンテレの岡安譲アナウンサーは「粘る頑張るメイショウタバル」と口にして話題となったが、この日も最後の直線で同じフレーズを繰り出した。気づいたX上のファンからは、様々な声が上がった。

「粘る頑張るメイショウタバル、もう代名詞だな」

「今年も岡安アナの粘る頑張るメイショウタバルが聞けて私は満足です」

「テンポ良すぎてキャッチフレーズになりそう笑」

「語呂良すぎる」

「粘る頑張るメイショウタバル←上半期競馬ワード1位」

「実況でライムするなんてやりやがったな」

メイショウタバルは父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ（母の父フレンチデピュティ）の血統で通算15戦6勝。



（THE ANSWER編集部）