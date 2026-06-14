「カッキー」垣永真之介、引退 「山と谷しかなかった」という楕円の足跡

垣永真之介が現役生活にピリオドを打った。ラグビーの強豪、東福岡高―早稲田大―東京サントリーサンゴリアスとPR一筋でファンに愛され、日本代表としてワールドカップ（W杯）にも出場。トレードマークとなった試合中の雄叫びや、どストレートな話しぶり、そしてファンとの繋がりやラグビー支援のためのアパレル事業を立ち上げるなど、様々な魅力を発散し続けてきた。誰からも愛着を込めて“カッキー”と呼ばれてきた男に、引退への思い、そして自ら「山と谷しかなかった」という楕円の足跡を聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

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コベルコ神戸スティーラーズが圧倒的な強さでシーズンを締めくくった前日にジャージーを脱いだ。

絶叫のアンサングヒーロー――。

本人が望むかは兎に角、個人的には、こんな肩書きが相応しい。

リーグワン2025-26プレーオフ3位決定戦。今季ここまでの出場記録は、3月の三菱重工相模原ダイナボアーズ戦の後半40分のみ。最初で最後の「3」を背負った“カッキー”は、試合後にこんな思いを口にした。

「6歳から始めて29年ですかね。365日だと1万585日。（サンゴリアスの）クラブハウスは12年間だから4000日近く。もう行きたくないです、満足です。後悔は何一つない。もう一回同じ人生をやり直しても、これ以上の努力は出来ないくらい頑張りました」

見た目だけなら、もしかしたら隣り合わせはすこし歓迎出来ないかも知れない。180cm、115kg。小山のような体を反り返らせて、なにやら太々しさも漂う風貌。そこに「垣永真之介」などという幕末の尊王攘夷派のような名前も持つ。だが、一言二言話し出せば、そんな“着ぐるみ”とは正反対な純朴、真っ直ぐな男が姿を現す。

「引退原稿、書いてくださいよね!!」

1年前のそんな“約束”を果たす日が来た。リーグワンレギュラーシーズン終盤のとある試合の後のことだった。通常通り囲み取材を終えた別れ際に、本人からこんな声を掛けられた。取り立てて引退ばなしをしたわけではなかったが、何気なく、そして唐突に、そんな言葉が飛んできた。

本人は「ずっと、辞めるタイミングを探していたんだと思います。ラグビーはやりたいが、どこかで辞めなければという」と当時を振り返るが、言われた側は、遠くない「いつか」そんな時が来るんだろうと受け止めた。多くを語らず別れたが、1年後に、すこし寂しい約束のときがやって来た。

「スクラムですか？ 大っ嫌いですね」

東福岡高で注目を浴び、名門早稲田大で主将を務め、強豪サントリーに入社して、国内有数のPRとして名を馳せた当時でも、思っていることを忖度なしの“ド直球”で口にしてきた。国際クラスのサイズが注目されたカッキーだったが、得意技はフィールドプレー。密集で鮮やかにジャッカル（相手ボールに絡んで奪い取るプレー）を決め、フィールドでパスを繋いで走る。常に日本一がミッションだった高校でも大学でも、カッキーらしさをピッチで発散させてファンに愛された。

幼稚園の年長組で体重40kg ラグビーを始めた理由は「太り過ぎていたから」

その第一歩からして、カッキーらしい。

「ラグビーを始めた理由は、太り過ぎていたから。幼稚園の年長組で40kgありました。周りからスポーツをやらせた方がいいと」

最初に入ったのは、当時住んでいた神奈川の鎌倉ラグビースクール。だが、小学校入学のタイミングで移った福岡での名門「草ヶ江ヤングラガーズ」からが本格的なラグビーキャリアになった。当時は、スクールレベルでも厳しい練習は当たり前。本人も「小学生にやらせる練習じゃなかった。なんでこんなに走ってんだろうという練習だった」と回想するが、そんな環境でもラグビーを辞めなかった理由も明快だった。

「友達ですね」

小学校入学前から既に“気は優しくて力持ち”タイプだったが、学校内や放課後に遊ぶのは、ほぼ全員ラグビースクールの仲間だった。「小学校の友達ってあまりいなかったんです。だから、ずっとラグビーの仲間とばかり遊んでいた。同じサンゴリアスの下川（甲嗣、FL）のお兄ちゃんとかとずっと一緒でした」。カッキー少年にとっては、ラグビースクールを辞めることは、ほぼ全ての遊び仲間を失うこと。だから過酷な練習も耐え続けた。

友達を失いたくない。そのための努力がカッキー本人にとって恩恵となったのが、特待生待遇での東福岡高入学だった。「すでに今に近いフォルム（体つき）でしたから、声を掛けていただいた」と本人は控え目に話したが、当時は全国屈指の名門校でもなかなかいない破格のサイズ。「ヒガシにデカいPRがいる」という噂は全国に広まった。

そんな名門高校で始めたのが、選手キャリアの最後までトレードマークとなった“雄叫び”だった。「うぉぉぉぉぉ」「おっしゃあ！」。試合中、勝負に影響するスクラムの前後や、相手ボールをジャッカルした時などに絶叫する姿がスタンドを沸かせファンを増やしたが、本人は飄々と振り返る。

「最初はチームを盛り上げるつもりでやったんですが、やったらやったで辞められなくなっていった。監督やコーチも『やれ』と言うし、いつの間にか（定着した）。なので、あれって“ビジネス雄叫び”なんです。でも僕はああいうのやる選手がいた方がいいかなと思っています。ラグビーってメンタルなスポーツなんで、理屈や理論だけじゃなくてね」

お気付きかと思うが、物事をあまり“重たい”方向に捉えたり、構えた表現をしたりするのが好きではないのがカッキーらしさだ。最終学年では主将も任された早稲田大への進学も、選択理由はカッキー流だ。

「僕が早稲田に行った時には、先輩に佐々木隆道さん（現トヨタヴェルブリッツ・アシスタントコーチ）や青木（佑輔）さん（サンゴリアス・アシスタントコーチ）たちが活躍して、早稲田旋風を起こしていた。僕自身は大学ラグビーとか全然見てなかったので、そこまでラグビーに興味ないながらも、格好いいなとは思っていた。結果的に早稲田に行けて良かったですよ」

まさに我が道を歩んできたカッキーだったが、大学卒業後の進路を考えた時からは“その先”を見据えていた。

進化に導いた出会い「ダルマゾですね。最初にスクラムを…」

「就職を考える頃は日本代表を目指していた。それで代表でも活躍していたハタケさんがいたサントリーへ行こうと考えました。ハタケさんを超えたらジャパンじゃんと思ったんです。でも、やはりプレースタイルですよね。僕もPRだけどアタックが好きだったので、そこが自分に合うなと思った」

ハタケさんとは、日本代表PRとして2011、15年W杯にも出場した畠山健介。早稲田の先輩でもあり、通算キャップは歴代PR最多の78を数えるレジェンドだ。カッキー自身は社員選手としてのサントリーでの挑戦だったが、入社1年目の2014年には“公約”通り代表入りを果たし、11月のジョージアとの敵地戦では、畠山との交代出場で初キャップも獲得。だが、ここまでの“山”だったラグビー人生が“谷”に陥ることになった。

15年W杯は畠山らのバックアップ要員。悔しい次点に甘んじ「次回こそ」という立ち位置にいたが、翌16年の招集を最後に、代表というステージからカッキーの名は消え去ることになる。日本ラグビー協会（JRFU）は代表強化のために、南半球諸国を中心に行われていた国際リーグ「スーパーラグビー」に、16年のシーズンから代表および候補選手を中心に編成された「サンウルブズ」を参加させた。当時まだ1桁キャップ数だったカッキーも勇んで加入はしたが、そこで膝の前十字靭帯を断裂する重傷に見舞われた。

復帰へ年を跨ぐような、選手生命にも関わる重傷がその後のキャリアに大きく影響することはラグビーでも珍しいことではない。2年、3年と、代表のメンバーリストに「垣永」の名前は無かったが、それでも諦めなかったのは、代表を離脱する前のある出会いがカッキーを一歩一歩進化させていたからだ。

「ダルマゾですね。最初にスクラムを叩き込まれたのは」

2015年W杯へ向けた強化で、スクラムコーチとしてやって来たのが元フランス代表HOマルク・ダルマゾだった。フォアグラを生産する農家を営みながらフランス代表の強烈なスクラムを支え、現役引退後はスクラムコーチとして手腕を振るってきた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が「スクラムを教えるには、スクラムが無ければ死んでしまうような、狂気のような情熱を持つコーチが必要」と唱えて、フランスからわざわざ呼び寄せた男が、カッキーを大きく進化させることになった。

「とんでもない量のスクラムを組まされましたけど、僕にとっては初めて“スクラムを形で作れる人”との出会いだった。脇はこうだ、肩はこうだというコーチはいっぱいいたが、8人の形として考え、本当に細かく足の位置などまで拘り、こういうスクラムを組んで、塊として世界と戦うという意識を持って教えてくれた。凄いコーチでした」

当時のカッキーは、フロントローとしては抜群の機動力を持つ一方で、スクラムでの評価は、その巨漢からの期待には届かなかった。だが、まだまだ畠山の背中を追う時代の、ダルマゾからの学びとテストラグビーの経験で、“スクラム師”としての水面下での進化は始まっていた。生憎、大怪我で代表からの長き不在を強いられたが、5年ぶりの復帰となった21年のスコットランド戦（英・エディンバラ）からは、機動力だけじゃない「新生カッキー」を見せ始めていた。カッキー自身、この試合を真っ先に現役時代の印象に残る試合に挙げる。

代表復活を遂げたこのシーズン前は、実は現役引退を初めて考えた時期でもあった。

「辞めるタイミングを自分で探していたんです。その1回目ということです。このままいっても仕方がないなと感じていました。自分の中で、この1年で芽が出なかったら辞めようと決意していた。そう決めたから、毎日のように個人で朝練をしていた。そこでアオさん（青木佑輔）が付き合ってくれたんです。これはこうだ、あれはこうだと、いろんな話をしながら。あのおかげが先に繋がったんです」

挑んだ最後のW杯「人生4周ぶんくらいの注射を打ってもらって」

青木も同じ早稲田―サントリー、そして日本代表とHOとして活躍。軽量級のフロントローが、海外の大型FWにどう対峙するかを身を持って経験してきたコーチとの二人三脚の“モーニングサービス”が、5年ぶりの代表招集に繋がり、シーズンオフには当時のトップリーグで自身初のベストフィフティーンという称号も手にしている。

カッキー自身も「これだけの時間が空いての代表復帰って珍しいでしょ」と自賛する復活だったが、ここでも“谷”が待ち受けていた。23年W杯までのシーズンをみても、カッキーがプレーするタイトヘッド（右PR）は、スクラムの強さが売りの具智元（コベルコ神戸スティーラーズ）とヴァルアサエリ愛（埼玉パナソニックワイルドナイツ）が中心。本番のW杯でも4試合全て「先発・具、控えヴァル」のコンビだった。カッキーにとっては、最初で最後となった夢舞台は出場時間0秒に終わったが、こんな思いで振り返る。

「（W杯に）行けて良かったです。行けなかったら、まだずっとしがみついていたでしょうしね。それに、W杯は他の試合と全く違うのは分かったんで。（通常の）テストマッチでも本当に力が2倍、3倍になっていると思ったけれど、W杯はそのもっと上を行く大会だった。ナショナルレベルの試合では、自分たちの力が全く無になるような押しを喰らったりするんです。でも、そこを相手から反則を奪ったりする試合が出来ることだけでも、まず凄いなと思います。本大会での出場チャンスが無くても、そこまでの過程を一緒にジャパンで経験できたこと自体が凄い経験でした」

前向きに代表でのキャリア、そしてW杯挑戦を振り返ったカッキーだったが、本人も「最後のW杯」と密かに感じながらの挑戦は、首と腰の痛みとの戦いでもあった。

「首、腰のヘルニアですね。もう左半身が動かないような状態でしたから、注射を打ちまくっていた。神経ブロック注射で、なんとか耐えていたんです。ラグビー界、スポーツ界でも知られる神戸の朴（基彦）先生の所（ぱくペインクリニック）に行って、人の人生4周ぶんくらいの注射を打ってもらって、毎週耐えていたんです」

まさに満身創痍でのW杯チャレンジ。「もし万全の状態で出場出来ていれば」という思いも認めながら、出場記録なしの参戦でも世界の“本気”を知り、感じ取ったことが財産になった。「前十字を切った後は結構鳴かず飛ばずだった。でも、そういったターニングポイントで出会ったコーチたちに人生を変えてもらった。それはダルマゾが最初でアオさん、そして23年へ向けた代表での長谷川慎さん（日本代表アシスタントコーチ＝AC、現静岡ブルーレヴズAC）。選手としてもう一花咲かせてもらったと感じています」

23年の大会明けには、首、腰にメスを入れた。本人は「植毛もしたんで、頭のてっぺんからつま先まで全部工事済」と笑うが、現役時代の手術は都合8回にも及ぶ。そんな怪我と手術のオンパレードのようなラグビー人生の中で取り組み始めたのが「Scrum Time（スクラムタイム）」というアパレルブランド立ち上げだった。

本人のアイデアを元にTシャツやトレーナー、小物などの製作・販売を2024年から始めた。「奥さんからは、あんなに服に興味なかったのにと、めちゃめちゃ言われます」と苦笑するほどファッションとは無縁だった男が何故ブランドを立ち上げたのか。

「2021年に立川（理道、クボタスピアーズCTB）さんとラジオ（音声無料配信）を始めたのがきっかけなんです。コロナの影響もあったので、こういうこともいいかと。で、ラジオを通じて、初めてこんなに応援してくれる人がいるんだとダイレクトに感じたんです。本当に僕には頑張れるためのモチベーションになりましたね。そして、その一環でカッキーモーターサイクルというバイクの集まりが始まった。バイクウエアって本当に高いんですよね。なら自分で作っちゃったほうが早いなと思ってアパレルに進んだんです」

こだわったのは“ラグビーのうれしいをもっと日常に”だという。これがブランドの理念でもある。

歩む第二の人生 仲間に託す想い「いい漢になって」

「ラジオをやると、ラグビーという共通点だけで、皆さん無茶苦茶仲良くなって、繋がりが出来ている。そういう人たち同士で旅行に行ったりしているんです。人と話すとき、僕は好きなものは何かと聞くのが楽しくてしようがないんです。そう聞くと、皆めっちゃ輝いて話すんですよね。だから、日常的に使えるアパレルとかでラグビー好きが繋がればすごくいいなと思った。でも、普段着られるラグビーがデザインされたものってあまり多くないでしょ。だから、ラグビー場以外でも好きな人たちが、ウェアとかで繋がれるのって嬉しいなと思ったのが始まりなんです」

ラグビーを愛する人たちが衣類や小物を通じて繋がり、親交を深めることが日常的に出来る――。こんな可能性を思い浮かべて事業を立ち上げたカッキーだったが、更に興味深いのは「スクラムタイム」を立ち上げる時のもう一つの欠かせないコンセプトだった。

「自分のやりたい事（アパレル事業）と支援が同時だったんです。ラグビー絡みの支援をすることが前提で、このアパレルはスタートしたんです。コレ僕にとっては公約みたいなものです」

支援の対象になるのは、原則的には年齢やカテゴリーに関係なく、部員不足や資金難で活動もままならない高校ラグビー部やクラブチーム、団体などだという。スクラムタイムの収益の一部を使って、ラグビー用具等を支給している。最近では創立50周年を迎えた福島・郡山ラグビースクールにボール50個を贈った。

「100万円くらいの支援もしたりしていますが、サラリーマンなので僕にとっては大きい額です。でも皆のためになるならという感じです。私立校なんかは設備もあるけれど、地方の公立校とかに行くと、ツルツルのボールばかりで、泥だらけのタックルバッグを使ったりしている。そういう環境の中でラグビーをやっている子って、すごくラグビー好きなんだと思うんです。きっと大人になってもずっとラグビー愛してくれると思うし、ずっとラグビーが好きでいてほしい」

自分自身は全国で名立たる私立の名門でプレーしてきたが、眼差しは恵まれない環境でも楕円球を追い続ける子供たちに注がれる。言葉にカッキー自身のラグビー愛が滲む。

「僕自身は苦しみながらのラグビー人生でしたが、ラグビーって本当にいい競技だと思うんです。こういう時代なんで安全重視ということもありますが、ラグビーには大事なことが詰まっている。やっている人は感じるだろうし、観ている人にも伝わると思いますが、ラグビーの80分って本当に人生みたいじゃないですか。だから面白い。新しく人を増やすのは僕ごときじゃ無理ですけれど、だったら好きな人を大事にしたい。辞めずに好きでい続けて欲しいなと思っているんです。全てのチーム、高校とはいかなくても、縁があったり、声を聞いた人たちに、せめて道具くらいいいものを使わせてあげたい。収益の一部をそんな子供たち、ラグビーに還元したいんです」

サントリーが認める副業制度を利用しての活動だが、選手を引退してもこの“事業”は可能な限りは続投する方針だ。そんなカッキーだが、引退を決意する時は他のチームでの再挑戦、つまり移籍は全く考えなかった。サンゴリアス一筋12年。チームへの愛情は誰にも負けない。

「サンゴリアスで多くの先輩達から学んだのは、チームに徹することです。トップ選手が集まっていますが、そんな選手が、本当は自分でやりたいプレーってめちゃめちゃあると思うんです。でも、それを封印してチームのために皆が走っている。自我を殺して、ディフェンスでもアタックでもサントリーのラグビーやカルチャーを押し通すために、仲間のためにね。そんな思いを背負って、泥臭くラグビーするチームが好きでした。試合をしていると、相手に何度ラインブレークされても、なんでこんなに黄色い（サンゴリアスの）ジャージーが戻っているんだ、自分たちが突破したら何人黄色い選手が上がっているんだと。そういうところが大好きでしたね」

そんなサンゴリアス愛に満ちた男から、仲間に託す思いがある。

「勿論、優勝してほしいですが、僕の中での最高の誉め言葉って“いい漢（おとこ）”だなと言われることなんです。優しいねとかいい人じゃなくてね。いい漢じゃないとサンゴリアスでラグビーは出来ないと思うんです。だから皆にはいい漢になって、悔いなくラグビーを全うして欲しいですね」

引退試合となった3位決定戦は黒星で終えたが、それも山と谷ばかりのラグビー人生にはアリかも知れない。入社当時から社員契約のため、この先は会社の辞令次第という。ファンへ向けては「本当に、何度も終わりかけた僕のラグビー選手という物語を、何度も救っていただき、皆さんが書き続けてくれました。これ以上の幸せなラグビー人生はないと思います」と感謝しきれない思いを口にしたが、湿っぽさを求めた誘導尋問の“引退インタビュー”は、不敵な笑みでこう喝破した。

「生まれ変わったら？ 松島幸太朗（サンゴリアスFB）になりたいですね。もうPRはいいです！」

栄光も掴み、何度も怪我に泣かされる七転八倒のラグビー人生を駆け抜けた。楕円のゴールラインを切ったカッキーの姿は、間違いなくいい漢だった。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。