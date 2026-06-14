嫁を送り出した直後に「わぁぁん！」孫は大号泣。スマホをいじる息子の『身勝手な言い訳』に呆然！

今回は、親戚Aに聞いた、息子の子育てを見て考えさせられた話です。

「父親になれば自然に育児をするもの」そう思っていたのですが──。

孫の反応を見たAは、ある不安を感じたそうです。

送り出す

息子夫婦と孫が帰省してきた日のこと。

久しぶりに家族がそろい、家の中はにぎやかでした。

「今日は大人が多いから、ゆっくり買い物しておいで」



小さな子どもがいると、一人でゆっくり買い物へ行く時間もなかなか取れないだろう。





止まらぬ涙

そう思ったAは、お嫁さんに声をかけたのです。息子もいるし、自分たちもいる。少しくらいなら大丈夫だろうと考えていました。

ところが、お嫁さんの姿が見えなくなると、孫が突然「ママ！ ママ！」と大泣きし始めました。



抱っこをしても、おもちゃを見せても泣き止みません。



息子が声をかけても、孫は顔を向けようとせず、涙を流しながら玄関のほうばかり見ています。



泣き声はどんどん大きくなり、息子が抱き上げても体を反らせるばかりでした。

その様子を見ながら、Aは息子の顔をちらりと見ます。



けれど息子は「そのうち落ち着くと思う」と言いながら、いつものことのようにスマホへ視線を落としていました。

早い帰宅

しばらくして、お嫁さんが予定より早く帰ってきました。



「泣いていたらいけないと思って」



そう言いながら、急いで戻ってきてくれたのです。



お嫁さんが抱き上げると、孫は安心したように泣き声を弱め、ぎゅっとしがみついていました。



その様子を見てAは、「この子、普段からママしか頼れないんじゃ……」と感じたのです。