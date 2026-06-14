夏のデニム、もっと楽に、涼しく。気負わずはける大人の【イージーパンツ】

夏にデニムは暑くてはきたくない、なんて先入観をお持ちの人にチェックしてほしいのが、ライトオンスの薄手素材や通気性に優れた綿麻、吸水速乾機能を備えた高機能素材など、涼しさを追求した“デニムイージーパンツ”。ウエストゴムやドローコード仕様によるストレスフリーなはき心地でありながら、シルエットの美しさにもこだわった、気楽におしゃれを叶える大人のためのラインナップです。

【パリゴ】王道デザインなのにライトオンス & ゴムウエストで快適

「RELAX WIDE PANTS」\35,200【ジャパンデニム】

ファイブポケットの王道デザインをベースに、ゴムウエストとドローコードに、ライトオンスデニムを採用し、ストレスフリーなはき心地を追求。締め付け感が少なく、ヒップがよりコンパクトに見えるよう、後ろ姿まで美しくデザインされています。薄手で通気性のいい生地をブリーチで限りなく色を落とし、爽やかで涼しげな夏らしいカラーリングに。

【アーバンリサーチ】綿麻デニムが柔らかく肌になじみ、体型カバーも実現

「綿麻デニムイージーパンツ」各\14,300

通常のデニムよりも軽やかで通気性に優れ、暑い季節でも快適な綿麻デニムのイージーパンツ。ストレッチが効いているため、柔らかく肌になじみます。ルーズなシルエットがリラックス感のあるはき心地を、タックがさりげない体型カバーを実現。ゴムウエストで、内側にはコードが通され、でサイズ調節が可能。2026年は新色としてホワイトが仲間入り。

【ジャーナル スタンダード】量感を抑え、すっきりとはけるドライな質感の1本

「TuckEasy DENIM By COOLMAX(R)fabric」\15,400※COOLMAX(R)はThe LYCRA Companyの商標です。

通気性のいい快適な素材を使用し、夏でも涼しくドライなはき心地。ゴムウエストでゆったりとはけながらも、腰まわりは膨らみすぎないようにタックやギャザーのボリューム感を抑え、すっきりとして見えます。広がりすぎない、程よいコクーンシルエットもポイント。

【かぐれ】適度な加工感で大人が取り入れやすい色落ち具合も魅力

「フェードデニムイージーパンツ」各\18,700

ウエストのタックが立体感を生み、ヒップやももまわりに余裕がありながらもすっきりとしたシルエットに。さらっとした肌触りのコットン100％で、ロングシーズン着まわせる丁度いい厚み。程よくハリがあり高級感のある佇まいです。ウエストはゴムでリラックスしたはき心地。

【ジャーナル スタンダード レリューム】上品なドレープを生む、なめらかなはき心地の生地

「リラックスイージーワイドデニム」各\9,900

コットン100％デニムに比べてごわつきがない、再生繊維テンセル(TM)を使用したなめらかで軽いはき心地。落ち感のある素材が程よいドレープを生み、カジュアルすぎない上品な印象を演出できます。

暑い日でもデニムを楽しみたいなら、素材とはき心地にこだわったイージーパンツが最良のパートナー。締め付け感のないリラクシーな作りでありながら、ルーズに見えすぎない洗練されたデザインは、大人のデイリースタイルに欠かせません。

※価格はすべて税込みです