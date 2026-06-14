【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】

【前編を読む】松井大輔〈前編〉“高体連出身者”がPKを蹴ればいい。僕が監督だったらそうさせるワケ

松井大輔さん（元日本代表MF／45歳）

過去7回W杯に出場して16強に4度進出している日本代表。松井氏が出場した2010年南アフリカ大会のように「本番前に低調だった時の方が好結果を残す」というジンクスがある。逆に2006年ドイツ、2014年ブラジルのように前評判が高かった時は惨敗に終わって「北中米W杯も同じような空気感がある」と危惧する声も。「そういう流れを一掃してほしい」と松井氏が力強くエールを送った。（【前編】からつづく）

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──森保一監督体制8年間の積み上げがある今の日本代表ですが、今回は南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）らキープレーヤーの負傷・離脱がありました。

「流れがいい時にW杯で負けがちという日本代表の歴史があるのは確か。それを断ち切ることが北中米W杯の大命題ですね。今の選手たちは欧州の高いレベルでプレーしていて、相手と同じ目線で戦える強みがある。それに森保さんや名波（浩）さんといった代表OBコーチたちも苦い経験を知っている。『油断があるとやられる』ということを痛感していると思うので、引き締めてくれるはず。今のチームは着実に階段を上ってきているし、16強の壁を越えてほしい。それが僕の願いです」

──今の森保ジャパンのストロングは？

「速くてうまい選手が増えて、攻撃の引き出しが豊富になったということですね。今は10番タイプの選手が難しい時代になっています。そういう流れの中、自分もスピードはなかったですけど、サイドからドリブルで切り裂く仕事を託され、ひとつの駒として必死に走り回りました。でも、今だったらサイドでは出られないかなと感じます（苦笑）。実際、伊東純也（ゲンク）や堂安（律=フランクフルト）、中村敬斗（スタッド・ランス）、久保（建英=レアル・ソシエダ）といったタレントはみんな速くてカウンターを打てる。2022年カタールW杯でドイツやスペインに勝った時も前田大然（セルティック）を最前線に置いてプレスをかけに行きましたけど、そういう戦い方もできる。守ってタテに攻めるとかFKに頼っていた南アの時とは明らかに違いますよね。そこは前向きな材料だと思います」

──キープレーヤーは？

「サイドですね。今の基本布陣は3バックで状況に応じて5枚になったり、3−4−3になることもある。前後半では全く別の顔を見せることもありますよね。その戦いを円滑に進めるためにもサイドが攻守両面に絡んで違いを作らないといけない。三笘がケガをしてしまったのは非常に痛いですけど、伊東と中村を中心に何人か選手はいる。彼らに期待したいですね」

──2026年北中米W杯をリードするのはどの国でしょう？

「W杯は4年に1回。浮き沈みがある中、常にブラジルは強かったんですけど、近年は少し変わってきた印象を持っています。その傍らでフランスが圧倒的に強くなっている。アフリカ系の選手が数多くいることも大きいんでしょうけど、エムバペ（レアル・マドリード）という突出したスターがいるのも大きい。彼やノルウェー代表のハーランド（マンC）は、ペレやジーコ、メッシ（インテル・マイアミ）やクリロナ（クリスティアーノ・ロナウド=アル・ナスル）のようなW杯を象徴する選手になると思います。フランスに続くのが、イングランド、ドイツあたりかな、と。昔はブラジル、アルゼンチン、イタリアが確実に上に来ると断言できるような構図でしたけど、最近はそういうのもなくなってきて、どこが勝つのか分からない。それも面白いところ。日本もワンチャンあるかもしれないと感じます」

「全員の能力値が大きく変わらないのは日本の強み」

──そのためにもオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居するF組を確実に突破することが肝要です。

「どこと戦っても苦戦するのはW杯の常。初戦から張り詰めた展開になると思います。だからこそ総合力が問われるところ。僕自身も中3〜4日で南アW杯を戦いましたけど、1試合で相当疲れるのは確か。今は交代が5人に増え、回復器具も進化して、疲れも取りやすくなっているでしょうけど、つねにチーム力を落とさないようなマネージメントが大事になりますね」

──「いつ誰が出ても勝つ」というのは森保さんの口癖です。

「全員の能力値が大きく変わらないのは日本の強みですね。キャプテンにしても、南アの時は佑二さん（中澤=解説者）からハセ（長谷部誠・日本代表コーチ）にキャプテンが代わるというサプライズがありましたけど、今は誰がやっても問題ない。遠藤航（リバプール）がいない時には谷口彰悟（シントトロイデン）や堂安が巻いたりしていましたし、全員がチームを引っ張れる状況になっているのは前向きなところです」

──5大会出場の長友佑都選手（FC東京）の存在価値は？

「佑都は何を言われようが、我が物顔でベンチに座っていればいい（笑）。チームの見届け人でいいし、ひとつのアイコンみたいな存在だと思います。南アでも能活さん（川口=磐田GKコーチ）がそういう役割を担ってくれましたけど、監督と選手の懸け橋、あるいはメディアや外圧をブロックする役目として大きな存在だったと僕は感じています。今はレジェンドコーチがいますけど、選手の中にそういう人間が1人いて、一体感を作ってくれるのは非常に大きい。佑都には、僕らの思いも背負って5度目の大舞台に挑んでほしいです」

──今回は松井さんが引退してから初めてのW杯になります。

「そうですね。今回は解説者として現地に行かせてもらって、数試合を生観戦する予定です。現地で外からW杯を見るのが初めてなのですごく楽しみです。今、僕はFリーグ理事長の仕事が4分の1、それ以外の4分の3はサッカー教室など育成年代を中心とした技術指導に携わっていますが、W杯は世界基準を体感するいいチャンス。特にフットサルに関して言うと、足技の技術や個人戦術のレベルアップに有効ですし、フットサルが普及しないと日本代表のW杯優勝もないというくらいの気持ちがあります。W杯から学べることは少なくないと考えているので、今後の活動に生かせるように最大限、頑張ってきたいと思っています」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）



▽松井大輔（まつい・だいすけ） 1981年5月11日生まれ、京都・山科区出身。鹿児島実業高3年次に全国高校サッカー選手権準優勝。卒業後に京都に入団。04年のルマン（フランス）を皮切りに6カ国.13クラブを渡り歩いた。YS横浜ではJリ-グとフットサル「Fリーグ」の二刀流をこなした。現役引退後は横浜FCスクールコーチ、浦和アカデミーのロールモデルコーチ。24年7月から日本フットサルトップリーグの理事長に就任した。