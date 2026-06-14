【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【前編を読む】鎌田大地〈前編〉「坊主にして世界に行けるんですか」という男が丸刈りで現れた日（東山高監督・福重良一）

鎌田大地MF（英1部クリスタル・パレス／29歳）

東山高校時代に一気に成長し、2015年にサガン鳥栖入りした鎌田。10代での海外行きは叶わなかったが、20歳だった2017年夏に渡欧。ドイツ、ベルギー、イタリア、イングランドの4クラブでプレー。欧州ELやFAカップ制覇など大舞台で結果を残し続けている。高校時代の恩師・福重良一監督も「今の日本代表は大地がいないとボールが回らない」と重要性を語った──。（【前編】からつづく）

◇ ◇ ◇

──高3で自らキャプテンに就任し、2014年高円宮杯プレミアリーグ・ウエストで10得点をマークした鎌田選手は卒業後、鳥栖入りしました。

「『10代で海外』という言葉を発した大地に対して、最初は『何を言ってるのか』と思いました（苦笑）。でも東山に来た以上、そこに繋げなければいけない。大きな自覚を持って彼と向き合いましたが、僕自身は欧州5大リーグなんて全くイメージできなかった。まずJリーグで活躍できる選手にしたいという思いだけでしたね。ただ、彼と関わったことで自分も勉強しなければいけないと痛感したのは確か。その後、定期的に欧州へ行ったり、2022年カタールW杯を視察したり、自分なりに世界基準を確認するようにはしています」

──鎌田選手は2年半で鳥栖からフランクフルトへ移籍。2018年夏から1年はシントトロイデンにレンタルに出ましたけど、戻ってからはEL優勝など大きな成果を残しました。

「今も師事している（オリヴァー）グラスナー監督との出会いが大きかったですね。当時のフランクフルトも今のクリスタルパレスもそこまでの戦力はないですけど、トーナメントの大一番で勝たせる監督。その術を学んだことで大地のキャリアが一段階上がりました。フランクフルトで長谷部誠・日本代表コーチと共闘したのもプラスに働いた。大地にしてみれば、『そこまで技術的には高くない』と映ったようですけど、『やっぱり考え方がしっかりしている』と心からのリスペクトを口にしていました。長谷部コーチの姿勢を見て、日本代表に対する考え方も、少しずつ変わっていったのかなと思います」

──鎌田選手はもともと代表へのこだわりが薄かったようです。

「そうなんです。年代別代表経験が皆無に近かったこともあって『なんで自分のチームを離れて代表に行かなければいけないのか』という感覚だったと思います。そこが森保一監督にとっても気になる点だったんでしょう。一時は外されたこともありましたよね。でも、カタールW杯を経験して『これだけ国民が一喜一憂してくれる舞台は本当にすごい』としみじみ感じたはず。その頃から『代表では自分が先発でもサブでもチームが勝てばいい』とフォア・ザ・チーム精神を表に出すようになりました。東山時代もスタンドで応援しているベンチ外の3年生が『大地、頑張れ』と応援してくれたり、坊主（頭）になった京都橘戦の後も『お前のせいじゃない』と励ましてもらえた。そういう経験も人間的成長につながったはずです。高校サッカーを経験した意味もあるのかな、と僕は感じています」

「自分はクリロナにはなれない」と冷静に客観視

──忍耐力や献身性が身についたからこそ、23−24シーズンのラツィオでの苦境の乗り越えられたんでしょうね。

「あの時は、あるチームへの移籍がほぼほぼ決まっていたのに、いきなり破談になってしまいました。本人は『他にもオファーがいろいろありますから大丈夫です』と楽観的でしたけど、最終的には監督が代わって試合に出られるようになった。1年で英プレミアリーグにステップアップできたのもよかったです。どこへ行っても最初、苦労するのが大地。それはあの気難しさ、とっつきにくさによるところもあるかも知れない。でも英プレミアなどの舞台でいきなり活躍できる選手はほんの一握り。大地はまだ順応が早い方です。本人は決して焦ることはないですし、FAカップで優勝した時もそこまで喜びを爆発させていなかった。どんな時も淡々としていられるのが、彼の良さだと僕は見ています」

──3月のイングランド戦の時も「ウェンブリーは4回目です」とアッサリしていました。

「サッカーの『聖地だから頑張ろう』とか『観客が多いから頑張ろう』というのではなくて『自分が純粋に積み上げてきたことを楽しもう』と考えられるのが大地です。イングランド戦もそうでした。あの試合で三笘君（薫=ブライトン）と伊東純也君（ゲンク）がシャドウを組んでいい仕事をしましたが、彼らのようなスピードがないから、大地は『自分はボランチが適正ポジション』だと考えているんでしょう。世界トップ基準に照らしてみた時、自分はイブラヒモビッチにもクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）にもなれないという冷静な目線で、自分を客観視しているのは素晴らしいですね」

──となると2026年北中米W杯の鎌田選手はボランチが主戦場ですね。

「そう思います。彼がいないとボールが回らないという印象ですね。素晴らしい選手を繋ぎ合わせる潤滑油というのかな。中心とか主軸というより、リンクマンという表現の方が正しいと思います。本人は今年30歳になりますし、年齢的にも今大会が『代表キャリアの集大成』と考えているはず。おそらく佐野海舟君（マインツ）をコンビを組むことが多くなるでしょうけど、彼の良さを引き出しながら、自分も輝いてほしい。世界一や8強入りを実現するのはハードルが高いとは感じますけど、普段通りの強さを出せるように、彼には自然体でプレーしてほしいです」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽鎌田大地（かまだ・だいち） 1996年8月5日生まれ、29歳。愛媛・伊予市出身。小学校卒業後は大阪・岸和田市の祖父母の家からG大阪のジュニアユースに進んだ。京都・東山高2年でプリンスリーグからプレミアへの昇格の原動力となり、卒業後に鳥栖に入団。2017年6月にドイツ・フランクフルトに完全移籍。18年にベルギーのシントトロイデンにレンタル移籍。フランクフルトから2023年8月、イタリア・ラツィオに完全移籍。翌24年7月に英プレミアのクリスタルパレスに完全移籍。フランクフルト時代に21／22年シーズン欧州ELを制覇、クリスタルパレス時代に英FA杯優勝と大舞台に強い。2019年５月に日本代表初選出。2022年カタールW杯全4試合に出場。16強入りに貢献した。身長180cm・体重70kg。

▽福重良一（ふくしげ・りょういち） 1971年1月30日、55歳。和歌山県出身。和歌山工業高から大阪体育大。京都紫光クラブ、京都サンガ、大塚製薬（現徳島）でプレー。現引退後は和歌山・初芝橋本高のコーチ。同高で元鳥栖監督、福岡監督の金明輝、東山高では元新潟の森俊介ら総勢20人以上のJリーガーを育てた。