１次リーグ初戦・オランダ戦を控える日本代表・森保一監督が１３日（日本時間１４日）、試合会場のダラススタジアムで前日会見に臨んだ。屋外の肌を突き刺すような暑さとは対照的に、空調の利いた巨大スタジアムでは、日本代表イレブンが入念に芝などのチェックを行った。

森保監督は会見で「先行勝ちきり」（逃げ切りと同じ意味）という言葉を使い、戦いを思い描いた。相手が一瞬油断、隙を見せて逆転に成功したカタール大会のドイツ戦、スペイン戦のような展開は「望んでいない」とした。今回のＷ杯に向け、強豪ブラジル、イングランドを撃破した日本に対し、オランダが隙を見せることは考えづらい。ならば、この３年半取り組んだ主体的なサッカーで先制点を奪い、「オランダ戦でも先行勝ちきりを」というプランを明かした。

ただ、根拠もなく真っ向勝負を挑むわけではない。欧州５大リーグやオランダリーグなどでプレーし、活躍する日本代表選手が増えたように、個の能力も格段に上がっている。森保監督のサッカーのベースには「いい守備からいい攻撃へ」という鉄則がある。そこに「粘り強さでは世界に誇れる」というスパイスと「理想通りにいかない時に自分たちから崩れない」と過去のＷ杯（とくに１４年ブラジル大会の惨敗劇）からの教訓をうまくミックスさせ、戦い抜くことを想定する。

もっとも「厳しいグループ。どこが勝ち抜いてもおかしくない」と語ったように、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居するＦ組は気の抜けない相手ばかりだ。また、１位か２位抜けの場合、決勝トーナメント１回戦で激突するＣ組のブラジル―モロッコが引き分けに終わったことから、全く先が読めなくなった状況でもある。

対するオランダのクーマン監督は前日会見で日本について「弱み、弱点とまでは言わないが、私たちが上回れる部分もある」と相当な分析をしていることを示唆し、不敵に笑った。今回の日本代表、戦前に目立っていたのは吉田麻也、長友佑都、南野拓実といった名前ばかり。三笘薫、遠藤航を欠いた中、ピッチに立つ選手たちの“奮起”もひとつの見どころと言えそうだ。（岩原 正幸）