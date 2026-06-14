◆カーリング日本選手権 最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子決勝が行われ、北海道銀行はＳＣ軽井沢クに６―７で敗れた。最終エンドにミスが重なりまさかの３失点で大逆転負け。スキップの仁平美来は泣き崩れた。直近２大会連続で準Ｖとあと一歩届かなかった頂点を目指したが、またも準優勝となった。

有利な後攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）では仁平の最終投で自身のガードを利用し２点を先制。第２Ｅはブランクエンドとなり、第３Ｅは相手に１点を取らせた。第４Ｅは手堅く１点を取り、第５Ｅは相手スキップ・上野美優の最終投にミスが出て１点をスチールして４―１と３点リードで前半を終えた。

第６Ｅは相手スキップ上野美のスーパーショットが決まり２点を許した。第７Ｅは仁平が最終投で自身のストーンを押し込み１点を確保。第８Ｅは相手に１点を取らせた。第９Ｅは仁平が最終投で自身のストーンを押し込み、ナンバー１を死守。直前に上野美の好投もあったが、大きな１点を取りガッツポーズが飛び出した。最終Ｅは仁平の２投目が痛恨のスルー。思わず目を覆い、相手の最終投はハウス中央に置かれ、３失点。大逆転負けで３年連続準Ｖに甘んじた。

１３日のプレーオフではＳＣ軽井沢クに敗れ、今大会初黒星を喫した。仁平は「チームの中で追いかける経験をできたことは大きかった。最後勝つだけと気持ちを切り替えられた」と話し、意味のある敗戦と捉え、準決勝では昨年覇者のフォルティウスに快勝を飾り、決勝に駒を進めていた。

涙の準Ｖから１年。大会後から約２か月間は基礎的な練習を徹底した。フォームの修正、レーザーポインターを用いた投球練習などをじっくりと行った。岩井真幸は「試合を安定して運べるようになった」と効果を実感。この大会での頂点、３０年冬季五輪を見据え努力を重ねてきた。「三度目の正直、絶対優勝したい」と意気込んでいた仁平だったが、まさかのミスで再び優勝がすり抜けた。