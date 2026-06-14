宝塚歌劇団は１４日、花組の慧那まや（けいな・まや）と華波侑希（かなみ・ゆうき）が同組全国ツアー公演「マジシャンの憂鬱」「ＥＸＣＩＴＥＲ！！２０２６」千秋楽の８月１８日付で退団すると発表した。

慧那は２０２０年入団の１０６期生。埼玉・東松山市出身の男役で、１７２センチの整ったスタイルで期待を集めていた。タカラジェンヌの名鑑「宝塚おとめ」には「好きだった役」のひとつに「『マジシャンの憂鬱』博多座公演のネクチュイ」を挙げており、この日、全国ツアーとして再演される「マジシャン―」で再び「ネクチュイ」を演じることも決定。思い入れのある役をはなむけに卒業することになった。

花組の１０６期生は２０年１１月に８人で組配属。今年５月３１日付（東京宝塚劇場公演「蒼月抄」「ＥＬ ＤＥＳＥＯ」千秋楽）で湖春ひめ花が卒業したが、慧那が同組の同期生から２人目の退団者となる。

華波は２１年入団の１０７期生。大阪・東大阪市出身の男役で、身長１７０センチ。男役らしい涼しげな表情と立ち居振る舞いで人気を集めていた。