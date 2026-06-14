◆プロボクシング▽西日本新人王戦スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４回戦 高岡賢伸（ＴＫＯ ２回１分５秒）西野麒風（１４日、大阪・堺市産業振興センター）

ボクシング一家に育った高岡賢伸（グリーンツダ）が２回ＴＫＯで西野麒風（黒潮）を下し、準決勝（７月１９日、同）に駒を進めた。これでプロデビューから３戦連続ＫＯ勝ち。２３歳のサウスポーは「自分の距離で落ち着いて戦えました」と笑顔。試合を見守った元キックボクサーの父・博隆さん、元アマボクサーの兄・元気さんとともに快勝を喜んだ。

右構えの西野に対して初回終了間際、返しの右フックでダウンを奪い、主導権を握る。２回にはニュートラルコーナーに追い詰め、一気に連打して鮮やかＴＫＯ。「いつもパンチが当たった後、がーっと行き過ぎてしまうんですが、きょうは冷静でした」と大振りになり過ぎず、的確にパンチをまとめた。グリーンツダ・本石昌也会長も「新人王らしい試合だった」と果敢に打ち合った積極性を評価した。

父、兄だけでなく、亡き祖父・登さんは元近大ボクシング部監督。高岡は「祖父にはシャドーボクシングをアドバイスしてもらった思い出があります」と振り返る。グリーンツダに中学１年時から通い、３年時にはＵ１５全国大会優勝。菊華高（愛知）、大商大では無冠だったが、プロで栄冠を目指す。「まず今年、全日本新人王になって、みんなで喜びたい」ときっぱり。ボクシング一家、名門ジムの期待を背負い、チャンピオンロードを目指す。